Liemehna: Große Pläne für Gelände des früheren Offenstalls

Liemehna

Auf dem Gelände des ehemaligen Offenstalls Liemehna in der Ochelmnitzer Straße 6 a hat die Lerchenbergmühle GmbH einiges vor. Insbesondere zwei Familien mit jeweils jahrzehntelanger Erfahrung in Sachen Landwirtschaft beziehungsweise Mühlenbau treiben das Projekt maßgeblich voran. Landwirt Robert Künne und die Ingenieurin für Mühlenbau Johanna Tschiersch stellten die Pläne unlängst im Ortschaftsrat Liemehna und im Gemeinderat Jesewitz vor. Die LVZ hat nachgefragt.

Was ist geplant?

Das Gelände mit den Hallen, in denen derzeit Getreide gereinigt und gelagert wird, soll zu einem Dienstleistungszentrum für Biolandwirtschaft aufgewertet werden. Aktuell befinden sich die Beteiligten noch in der Planungsphase. Dennoch zeichnet sich ab, dass Sozialtrakt, Labor und ein Hofladen im ehemaligen Kälberstall, in der sogenannten Südhalle, Platz finden könnten. In der Westhalle, dem sogenannten Bergeraum, soll dagegen das eigentliche Dienstleistungszentrum für Bio-Landwirtschaft angesiedelt werden.

Was ist unter einem Dienstleistungs-Zentrum für Biolandwirtschaft zu verstehen?

Ziel ist es, Bio-Erzeugnisse, insbesondere Getreide, aus der Region direkt vor Ort zu veredeln und zu verarbeiten – und natürlich auch zu vermarkten. Schon jetzt, so die Gründer, gebe es eine Reihe von Bio-Landwirten, die Interesse signalisiert haben. Die Lerchenbergmühle erhofft sich aber bei einer Realisierung durchaus auch einen Schub in Richtung Bio-Erzeugung bei bisher konventionell arbeitenden Unternehmen, sobald eine heimische Verarbeitung vor Ort möglich ist. Weite Strecken und hohe Logistikkosten könnten eingespart und nicht zuletzt der eigene Kohlendioxid-Fußabdruck deutlich minimiert werden.

Was bedeutet Veredelung von Bio-Produkten?

Das Herzstück der Vision wird eine neu zu errichtende Getreidemühle sein. Diese hat eine Jahreskapazität von etwa 1500 bis 2000 Tonnen Mehl. Zum Vergleich: Dabei handelt es sich in etwa um die Menge, die eine große Industriemühle innerhalb von ein bis zwei Tagen vermahlt. Die Gründer setzen damit bewusst nicht auf Massen-, sondern von vornherein auf eine regionale Nischenproduktion.

Übrigens: Da die Mühle Engelsdorf im Dezember 2020 schloss, wäre die Lerchenbergmühle die einzige Handwerksmühle im gesamten Leipziger Raum.

Wie realistisch ist das Vorhaben?

Natürlich kann so ein Vorhaben immer noch scheitern. Aber Optimismus ist angebracht. Denn das Projekt stieß nicht nur bei Landwirten, sondern auch in der Gemeinde und bei der Fördermittelstelle auf gute Resonanz. Letztere ist besonders wichtig, denn ohne Fördermittel lässt sich das Projekt mit einem Investitionsvolumen von weit über einer Million Euro nicht wie aktuell geplant umsetzen. Das Vorhaben befindet sich aber bei dem sächsischen Programm Mehrwert-Initiative „Nachhaltig aus der Krise“ bereits in der finalen Runde. Die Investoren hoffen daher auf einen endgültigen positiven Bescheid in den kommenden Wochen.

Wann könnte es los gehen?

Das lässt sich nicht so einfach beantworten. Das Projekt mit anfangs nur einer Hand voll an Mitarbeitern befindet sich aktuell in den üblichen diversen Planungs- und Genehmigungsvorgängen beim Bauamt, der Hausbank, dem Steuerbüro, dem Notariat ... Mit einem gesunden Mittelmaß sowohl an Optimismus als auch Realismus gehen die Gründer von einer Inbetriebnahme im Laufe des nächsten Jahres aus.

Wie könnte es in zehn Jahren auf dem Gelände in Liemehna aussehen, wenn alles halbwegs rund läuft?

Die damals schon begonnene Rückbesinnung auf qualitativ hochwertige, regional erzeugte und verarbeitete Lebensmittel hat sich fortgesetzt. Die Lerchenbergmühle ist im Bereich Getreide und Mehl ein fester Anlaufpunkt sowohl für die heimischen Landwirte als auch für private Kunden geworden. Dazu tragen auch die Vertriebskooperationen, die sowohl in die Stadt Leipzig als auch in den ländlichen und kleinstädtischen Bereich ringsherum reinreichen, bei. Der Hofladen mit Café und kleinem Schaugarten hat sich zu einem Wochenendtreffpunkt sowohl für Kunden aus der Stadt als auch für die Nachbarn nebenan entwickelt.

Das Unternehmen ist damit ein fester Bestandteil der überall in den Landkreisen entstandenen und entstehenden Initiativen und regionalen Wertschöpfungsketten geworden.

Doch vor allem haben die Gesellschafter mit ihrer Unternehmensphilosophie Recht behalten. Diese hatten sie damals so formuliert: „Wir haben wirklich viele großartige Erzeuger einheimischer Lebensmittel vor Ort. Auch wenn wir alle gemeinsam aktuell noch viel Arbeit vor uns haben, um unsere Bevölkerung wieder näher an die eigenen Produkte, und etwas weiter weg vom Discounter, zu bekommen, so sind wir doch hochmotiviert – wann, wenn nicht jetzt?“

Von Ilka Fischer