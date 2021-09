Liemehna und Ochelmitz von Autos überrollt – durch Verkehr zum BMW-Werk Leipzig?

Liemehna

Großer Unmut herrscht in den Dörfern Liemehna und Ochelmitz. Dort rollt seit einigen Wochen mehr Verkehr auf den Ortsdurchfahrten. Ein Umstand, den Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) und Liemehnas Ortsvorsteher und Gemeinderat Torsten Klinge nicht hinnehmen wollen, zumal der Verkehr bis dato schon nicht wenig war, Autofahrer oftmals schneller fahren als die erlaubten 50 km/h und den Dörfern die Einrichtung einer 30 km/h-Zone verwehrt wird.

Aber warum rollen jetzt mehr Autos? Was sagt die Verkehrsbehörde des Landratsamtes dazu? Und wie könnte man das Problem lösen? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wieso hat sich das Verkehrsaufkommen in Liemehna und Ochelmitz erhöht?

Weil die Zubringerstraße zur S 11 in Mutschlena dauerhaft gesperrt ist, kommt es nach Ansicht der Anwohner offenbar zu erhöhtem Verkehrsaufkommen in den Dörfern Liemehna und Ochelmitz. Quelle: Nico Fliegner

Das hängt mit einer Straßensperrung im Nachbardorf Mutschlena zusammen. Dort wurde eine Zubringerstraße zur S 4 Krostitz – Eilenburg dauerhaft in die eine Fahrtrichtung, nämlich zur S 4, gesperrt. Seit wenigen Wochen ist das so, seither häuft sich der Verkehr in Liemehna und Ochelmitz. Das sorgt nun für Beschwerden im Liemehnaer Ortschaftsrat über mehr Lärm und eine Gefährdung für Kinder. Die Zunahme an Verkehr kann auch Torsten Klinge bestätigen: „Früh von 6.30 bis 8.30 Uhr, mittags und wieder zwischen 15 und 19 Uhr geht es bei uns hoch her“, sagt Klinge.

Warum ist in diesen Zeiträumen der Verkehr besonders hoch?

Mutmaßlich sind es Beschäftigte des BMW-Werks in Leipzig, die entweder zur Arbeitsstelle fahren oder am Nachmittag vom BMW-Werk wieder nach Hause wollen, so Klinge. Um auf die S 4 zu kommen, müssten sie nach Angaben von Bürgermeister Tauchnitz zunächst durch Liemehna, um dann über die Zschettgauer Straße vorbei am Kompostwerk Rösl weiter auf die S 4 zu gelangen. Andere wollten wieder auf die B 87, das geht aber nur über die Weiterfahrt durch Ochelmitz. Sie wollten damit Taucha, wo sie oftmals im Stau stehen, umfahren.

Wieso wurde die Zubringerstraße zur S 4 in Mutschlena dauerhaft gesperrt?

Dafür ist das Landratsamt Nordsachsen verantwortlich. Die kommunale Straße sei in Fahrtrichtung S 4/Kupsal gesperrt worden, um Unfälle an der Kreuzung S 4, Abzweig Mutschlena, zu vermeiden, teilte Landkreis-Sprecher Alexander Bley mit. Die Kreuzung sei eine sogenannte Unfallhäufungsstelle.

Kann das Landratsamt das mit Zahlen belegen?

Ja. Was eine Unfallhäufungsstelle ist, legt das „Merkblatt zur Örtlichen Unfalluntersuchung in Unfallkommissionen“ fest. Danach werden Unfälle nach einem Punktesystem bewertet: schwerer Personenschaden – fünf Punkte, leichter Personenschaden – zwei Punkte. Wenn innerhalb von drei Jahren 15 Punkte erreicht werden, gilt eine Kreuzung außerhalb von Orten als Unfallhäufungsstelle, erklärt das Landratsamt dazu. Die Verkehrspolizei führt eine entsprechende Statistik und informiert die Unfallkommission, wenn Häufungsstellen auftreten.

Wie sehen die Zahlen konkret für die Kreuzung S 4/Mutschlena aus?

Von 2018 bis 2020 hat diese Kreuzung 29 Punkte erreicht. Es gab fünf Unfälle mit schwerverletzten und zwei Unfälle mit leichtverletzten Personen. Dabei wurden insgesamt zehn Menschen schwer und sechs leicht verletzt. „Die Mehrzahl aller Unfälle ereignet sich deshalb, weil aus Mutschlena kommende Kraftfahrzeugführer immer wieder die Vorfahrt der Fahrzeuge auf der S 4 missachten, trotz des Stoppschildes und der entsprechenden Haltelinie. Reine Blechschäden wurden dabei gar nicht berücksichtigt. Die einseitige Sperrung der Ortsstraße wurde von der Unfallkommission einstimmig beschlossen. Die bisherige Beschilderung war mit dem Stoppschild bereits ausgereizt. Andere Maßnahmen wurden als nicht zielführend erachtet“, begründet das Landratsamt die Sperrung.

Die Unfallkommission setzt sich aus der zuständigen Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt, der Verkehrspolizei und den betroffenen Straßenbaulastträgern (Landesamt für Straßenbau und Verkehr beziehungsweise die Gemeinde Krostitz) zusammen. Die Unfallkommission sei nach Angaben des Landratsamtes dazu verpflichtet, Maßnahmen festzulegen, wenn Unfallhäufungsstellen auftreten.

Was sagen Bürgermeister und Ortsvorsteher dazu?

„Meiner Ansicht nach ist das kein Unfallschwerpunkt“, erklärt Ralf Tauchnitz. Der Bürgermeister kennt die Zahlen und fragt: „Welche Rolle spielen Verstöße gegen die geltenden 70 km/h auf der S 4?“ Problem sei doch, dass die Autos dort zu schnell sind, es deshalb zu Unfällen kommt. Und Ortsvorsteher Klinge meint: „Das ist für uns sehr unbefriedigend. Wir sehen den Sinn nicht, die Straße in Mutschlena zu sperren. Der Abzweig Mutschlena auf der S 4 sei vergleichbar mit dem Abzweig Liemehna/Zschettgauer Straße. „Das ist aus meiner Sicht an den Haaren herbeigezogen. Hier wurde über die Köpfe der Bürgermeister entschieden“, so Klinge weiter. Beide fordern die Aufhebung der Sperrung, damit wieder weniger Autos durch Liemehna und Ochelmitz rollen. Die Gemeinde will nunmehr eine Eingabe machen.

Besteht die Möglichkeit, die Straße zur S 4 wieder zu öffnen?

Das Landratsamt sagt Nein. „Solange keine Maßnahmen umgesetzt werden, die eine ähnliche Verkehrssicherheit garantieren, kann die Sperrung nicht aufgehoben werden. Denkbar wären zum Beispiel ein Kreisverkehr oder eine Ampelanlage.“

Von Nico Fliegner