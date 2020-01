Lisbeth ist das erste Baby 2020 in der Klinik in Eilenburg

Eilenburg

Sie ist 50 Zentimeter groß, wiegt 3130 Gramm und liegt ganz friedlich im Arm ihrer Mutter: Die kleine Lisbeth ist das erste Neugeborene in diesem Jahr im Eilenburger Krankenhaus. Am 5. Januar um 5.41 Uhr erblickte sie das Licht der Welt. Mama Ellen Kermes und Papa Christopher Lemm, beide 30 und aus Wasewitz (Gemeinde Thallwitz), sind überglücklich. Es ist das zweite Kind des Paares; vor einem Jahr und neun Monaten wurde Sohn Arnold geboren.

„Fühle mich hier wohl“

Ellen Kermes hat sich bewusst für die Entbindung in der Eilenburger Klinik entschieden. „Das Krankenhaus gefällt mir besser als andere. Es ist kleiner, das Personal ist super nett und aufgeschlossen. Ich fühle mich hier richtig wohl“, erzählt die junge Frau. Der kleinen Lisbeth geht es gut. Mutter und Tochter werden an diesem Mittwoch das Krankenhaus verlassen können. Dann hat Lisbeth auch schon die U2-Untersuchung hinter sich.

316 Kinder kamen 2019 auf die Welt

In der Klinik in Eilenburg haben im vorigen Jahr 316 Kinder das Licht der Welt erblickt. 149 Mädchen und 167 Jungen wurden geboren – 34 weniger als im Jahr 2018. Auf natürliche Geburten lege das Krankenhaus großen Wert, erzählen Hebamme Heike Jonack und Assistenzärztin Beate Schneider. So liege die Kaiserschnitt-Rate unter 18 Prozent. Bei vielen anderen Kliniken liegt sie zwischen 35 und 40 Prozent.

Familiäre Atmosphäre

„Wir nehmen uns für alles Zeit“, sagt Heike Jonack. Dazu gehöre auch langes Bonding, also dass das Neugeborene ein bis zwei Stunden auf der Brust der Mutter liegt, damit beide eine Beziehung zueinander aufbauen. Ebenso werde der Säugling erst nach dem Auspulsieren der Nabelschnur abgenabelt. Das Konzept des Rooming-In ermöglicht außerdem Müttern und Vätern, nach Belieben Tag und Nacht mit dem Baby zusammen zu sein. Dies sorgt von Anfang an für Bindung und insgesamt für eine familiäre Atmosphäre. Das ist vielen Paaren wichtig. Hinzu kommt, dass die Hebammen, Kinderkrankenschwestern und Ärzte jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ein großes Plus sei außerdem, so Heike Jonack weiter, dass an jedem Tag im Jahr Hebammen in der Klinik im Einsatz sind und somit die Geburtshilfe ermöglicht werde. Auch das ist längst nicht mehr an allen Kliniken so, besonders, wenn Feiertage wie Weihnachten sind, weiß die Hebamme.

Kreißsaal-Besichtigungen

Das Team der Geburtenstation freut sich jedenfalls auf viele neue kleine Erdenbürger, die in der Klinik geboren werden. Wer sich über die Entbindung in der Klinik und alle weiteren Modalitäten informieren will, kann jeden ersten Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr den Kreißsaal, in dem auch Wassergeburten möglich sind, besichtigen. Schwangere könnten aber auch mit den Hebammen einen individuellen Besichtigungstermin vereinbaren.

Kreißsaal, Telefon 03423 667430

Beliebteste Baby-Namen an der Klinik Eilenburg Bei den 316 geborenen Kindern im Jahr 2019 im Eilenburger Krankenhaus haben die Eltern sich häufig für diese Namen entschieden: Jungen: Ben (9 Mal), Matheo und Emil (6 Mal), Kurt und Arthur (5 Mal), Julian und Leon (5 Mal) Mädchen: Emma und Hannah (6 Mal), Clara (5 Mal), Lara und Laura (4 Mal). Hannah und Oskar sind übrigens 2019 sachsenweit die beliebtesten Babynamen gewesen. Damit verdrängten die beiden – auch in den Schreibweisen Hanna und Oscar – die Spitzenreiter des Vorjahres, Emma und Ben. Das ergab die alljährliche Auswertung des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld aus Ahrensburg in Schleswig-Holstein. Emma landete bei den Mädchennamen in Sachsen auf Platz zwei, gefolgt von Frieda oder Frida. Bei den Jungen folgten Emil und Ben. Bundesweit verteidigten Emma und Ben ihren Spitzenplatz.

Von Nico Fliegner