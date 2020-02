Lkw-Verbot in ganz Eilenburg?

Eilenburg

Lkw-Verkehr hat wohl niemand gern. Auf Bundesstraßen können die Riesen schon mal nerven, wenn es nicht vorangeht. Und in Städten bringen sie meistens Lärm, vor allem wenn die Straßen nicht in Ordnung sind. Dann scheppert es mitunter heftig.

Lärmbelästigung

An die Eilenburger Stadtratsfraktion Die Linke ist nunmehr ein Bürgeranliegen herangetragen worden, ob man nicht die Laster komplett aus der Stadt verbannen könne. Als Grund wurde Lärmbelästigung angeführt. Stadtrat Jürgen Claus sprach das im jüngsten Stadtrat an. Eine Antwort seitens der Stadtverwaltung blieb dazumal aus, worauf die LVZ jetzt nachhakte.

Gibt bereits Tonnage-Reduzierung

In der Stadtverwaltung kann man dieses Ansinnen nicht nachvollziehen, zumal das Lkw-Aufkommen seit Bestehen der Ortsumgehung deutlich geringer ist. „In der Bergstraße gibt es bereits eine Tonnage-Reduzierung, ansonsten ist es eine Kreisstraße, die von jedem befahren werden kann“, so Heike Leihe, Leiter des Oberbürgermeisterbereiches. Er sehe keinen vernünftigen Grund, warum beispielsweise Sattelzug-Fahrer, die von Leipzig Richtung Cottbus unterwegs sind, gezielt durch die Stadt fahren sollten, wenn sie hier nicht ein Ziel ansteuern: „Das ist doch nicht mal eine Abkürzung.“ Also könne der Lkw-Verkehr wiederum nur Ziel und Quelle in der Stadt haben. Ein Verbot auszuweisen, sei dann „Unfug.“

Lärmschutz an der Umgehung

Tatsächlich dürfte sich der Lärm für die Einwohner in den vergangenen Jahren spürbar reduziert haben – dank der Ortsumgehung und damit einhergehenden Lärmschutzmaßnahmen wie für den Bereich der Kreisstraße (ehemalige B 87) der Einbau von Schallschutzfenstern und der Bau von Lärmschutzwänden an der Umgehungsstraße. ka/nf

Von ka/nf