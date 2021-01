Lkw kippt kurz vor Jesewitz in den Straßengraben

Jesewitz

Auf der Bundesstraße 87 ist am Montagnachmittag ein Lastwagen verunglückt. Wie ein Polizeisprecher am Abend bestätigte, war der mit 15 Tonnen Holzpaletten beladene Lkw gegen 14.50 Uhr in einer Kurve kurz vor dem Ortseingang Jesewitz von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gekippt. Der 59-jährige Fahrer überstand den Unfall ohne Verletzungen. Im Zuge der Bergungsarbeiten wurde die B 87 komplett gesperrt. Die Straße wird am Unfallort bis in die späten Abendstunden nicht befahrbar sein.

Von anzi