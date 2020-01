Loderndes Ende der Weihnachtsbäume

Sprotta

Die Flammen lodern hoch, der Glühwein dampft verlockend, die leckere Gulaschsuppe köchelt über dem Feuer und am Gerätehaus zur Jaske in Sprotta lassen sich viele Gäste das erste Weihnachtsbaumbrennen nicht entgehen. Feuerwehrkamerad Enrico Bade hat die Feuerschale gut im Blick und koordiniert das Verbrennen der Bäume, die ehemals die Weihnachtsstimmung zu Hause auf den Höhepunkt brachten. Große und kleine Nadelbäume werden herbeigeholt.

Feuerwehr und Heimatverein in Sprotta haben etwas Neues gewagt und zum ersten Mal gemeinsam zum Baumverbrennen eingeladen. Die Idee kam gut an.

Die lodernden Flammen ziehen immer wieder in den Bann. An den Biertischgarnituren nutzen die Sprottaer die Zeit zum Essen sowie Plaudern mit Freunden und Bekannten. Das erste „Baum in die Tonne Fest“ des kleinen Ortes wird angenommen. „Schon lange haben wir so ein kleines Fest zum Jahresbeginn geplant und nun ist es uns in diesem Jahr gelungen. Gemeinsam mit dem Heimatverein haben wir die Idee umgesetzt“, erklärt Ortswehrleiter Karsten Leonhard. Im Gerätehaus schenken Mitglieder des Vereins Glühwein, Speckkuchen und leckere Schnittchen, natürlich alles daheim hausgemacht, aus. Die Kameraden am Feuerkessel sorgen dafür, dass die Suppe heiß bleibt. Das Wetter passt und die moderaten Temperaturen lassen es zu, dass gemeinsam unter freien Himmel die erste Party im neuen Jahr stattfinden kann. Auch Anja Richter genießt mit Freunden und Bekannten die tolle Stimmung: „Man trifft sich einfach viel zu selten. Es ist toll, dass heute so viele gekommen sind“, fasst sie zusammen und die Umherstehenden nicken zustimmend. Ihr Ehemann Andre Richter ist der Vorsitzende des Heimatvereins und ebenfalls sehr zufrieden: „Schön, dass es in diesem Jahr nun geklappt hat und wir gemeinsam mit den Kameraden der Feuerwehr so gut zusammenarbeiten. Eine Menge Leute haben mitgeholfen, gebacken, Brot vorbereitet und die leckere Suppe gekocht“, resümiert er und freut sich, dass die Sprottaer am Samstagabend die gemütliche Atmosphäre miteinander genießen.

Von Anke Herold