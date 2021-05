Löbnitz

Auch die Pferde haben sich daran gewöhnt, dass es jetzt um die Mittagszeit ruhiger ist als sonst. Sie machen es sich bequem. Sie dösen ein bisschen in ihren Boxen, ein Schimmel hat sich auf dem Stroh niedergelassen. In der Corona-Zeit herrscht weniger Betriebsamkeit in der Stallgasse des Löbnitzer Reiterhofs Arndt. Damit ergibt sich immerhin ein Pluspunkt: „Das ist gut fürs Nervenpolster“, schätzt Manuel Prause für die Vierbeiner ein. Der 33-Jährige ist Bereiter und damit einer derjenigen im fünfköpfigen Familienbetrieb, der für die tägliche Arbeit mit den Pferden zuständig ist. Er bildet die tierischen Athleten aus, bringt ihnen bei, sich in einem Turnier-Parcours zu bewegen, trainiert sie zwischen den Wettbewerben. Er begleitet sie quasi von der Pferdevorschule bis ins Berufsleben. Und das „gute Nervenpolster“ gehört dazu.

Profis im Turnier

Es herrscht Frühlingswetter. Auf den von weißen Zäunen umrandeten Koppeln wächst es grasgrün mit löwenzahngelben Tupfen. Schwalben schwirren durch die offene Stalltür. Sie brüten über den Pferdeboxen. „Die Pferde haben jetzt gute Laune. Den Reitern geht es nicht anders“, sagt Manuel Prause. Jetzt hat die Zeit der Turniere wieder begonnen. Aber die Corona-Beschränkungen machen auch dem Reitsport zu schaffen. Ähnlich wie im Fußball geht bei den Reit-Amateuren im Wettbewerb nichts. Allein die Profis dürfen starten.

Der Spezial-Lkw ist Wohnmobil und Pferdetransporter zugleich. Quelle: Wolfgang Sens

„Für mich als Berufsreiter ist es wichtig, dass wir rauskommen auf die Turniere, die stattfinden dürfen.“ Das sei in Sachsen derzeit schwieriger als zum Beispiel in Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen. Er ist fast jedes Wochenende zu einem Wettbewerb unterwegs. Diesmal geht es zum Landgestüt Redefin, dem Gestüt des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Da kann nicht jeder antreten. Er selbst hat am Wochenende die Bestätigung von der Deutschen Reiterliche Vereinigung dem Dachverband aller Züchter, Reiter, Fahrer und Voltigierer, international Fédération Equestre Nationale, kurz FN, genannt, bekommen.

Pferdefestival ohne Publikum

Das Pferdefestival Redefin ist eines der wenigen internationalen Turniere in Deutschland, das nun nach Monaten des Lockdowns und der Beschränkungen stattfinden darf. Doch Veranstalter müssen ein strenges Hygienekonzept vorweisen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen die Maßnahmen für den Infektionsschutz einhalten und unter anderem tagesaktuelle negative Corona-Tests vorweisen können. „Dabei gilt nicht der Selbsttest, sondern nur der vom Arzt gestempelte“, so Prause. Dazu kommen Maskenpflicht und die Abstandsregeln. „Dort, wo ich war, wurde es auch sehr vorbildlich eingehalten.“ Nur der jeweilige Reiter, der sich im Wettbewerb allein mit dem Pferd auf dem Parcours bewegt, ist ohne Maske unterwegs.

Haarpflege: Manuel Prause bürstet die Mähne der Schimmelstute Chacoon. Quelle: Wolfgang Sens

Besucher können nur über den Livestream bei www.clipmyhorse.tv und per Live-Übertragung des NDR-Fernsehens am Samstag und Sonntag dabei sein. Das Publikum ringsherum fehlt also und damit das übliche Flair der Veranstaltungen. „Aber das ist sicher bei jeder Sportart gleich“, schätzt Prause. „Man fährt auch besonders gern zu den Turnieren, bei denen man weiß, dass das Publikum jeden Reiter anfeuert. Aber wir sind einfach froh, dass wir überhaupt dürfen.“ Denn im vorigen Frühjahr waren alle derartigen Events abgeblasen worden.

Das beste Pferd im Stall

Prause darf mit zwei Pferden in Redefin anreisen. Eines davon ist eine siebenjährige Stute aus dem Bestand von Paul Schockemöhle, dem ehemaligen Springreiter und heutigem Unternehmer, der Pferde nicht allein in seinem eigenen Gestüt, sondern zu Hunderten in ganz Deutschland ausbilden lässt. Dieser Tage kam ein Neuzugang aus dieser Richtung: Die fünfjährige Schimmelstute Chacoon. Nach Redefin kommt außerdem Cadillac mit. Der Braune ist das beste Pferd, das Manuel Prause selbst besitzt.

Cadillac kann höher, aber in den Tagen vor den Turnieren wird kaum oder maximal über niedrige Hindernisse gesprungen. Quelle: Wolfgang Sens

Der zwölfjährige Hengst ist seit dem dritten Lebensjahr bei ihm. „2019 haben wir den großen Preis von Prag gewonnen“, erzählt Prause. Mit ihm errang er das Reiterabzeichen in Gold. Das wird nur aufgrund von mehreren Erfolgen im Turniersport verliehen. Am Wochenende stehen die beiden vor einem Meilenstein in der Karriere. Sie haben die Chance, beim Wettbewerb der German Riders Tour anzutreten. Das ist die Bundesliga des Springreitens. Prause ist gebürtiger Vogtländer, er hat die Ausbildung im Pferdemanagement, hat in einem Gestüt in der Nähe von Görlitz gearbeitet, kam wegen seiner heutigen Ehefrau, der Dressurreiterin Franziska Arndt, nach Löbnitz. Das Paar, die Schwiegereltern, der Schwager betreiben den Reitstall Arndt gemeinsam.

Ein bisschen verrückt

Ein Leben mit Pferden. Das Training unter der Woche, die Turniere an den Wochenenden, bei denen der Lkw, der Wohnwagen und Pferdetransporter zugleich ist, regelmäßiges Domizil ist. Diesmal geht es sogar gleich am Dienstag zum nächsten Turnier weiter. „Ein bisschen pferdeverrückt muss man schon sein“, stellt Manuel Prause fest.

Mahlzeit: Um die Mittagszeit wird nicht nur die Ruhe in der Box genossen, sondern auch mal der eigene Paddock, der dazugehört. Außerdem gibt es natürlich auch größere, auf denen sich die Pferde tummeln. Quelle: Wolfgang Sens

Das Reiten ist nicht allein Sport, sondern auch Wirtschaftszweig. Präsentationen auf den Turnieren sind wichtig für die Entwicklung und für die Vermarktung von Pferden. Ein Pferd, das auf Turnieren Siege und Platzierungen einreitet, wird wertvoller. Die Entwicklung und der Verkauf der Tiere sind damit ein Teil der wirtschaftlichen Tätigkeit von Reitställen. Auch Eigentümer, die für Pension, Tierarzt, Schmied und den Bereiter zwischen 1000 und 1500 Euro monatlich berappen, wollen ihre Tiere gern auf den vorderen Plätzen sehen. Normalerweise können sie dann auch bei den Wettbewerben mit dabei sein. Nun versucht Prause, sie per WhatsApp auf dem Laufenden zu halten. Doch wenn es keine Zuschauer gibt, sinkt generell das Interesse an reitsportlichen Ereignissen, das Interesse an Pferden, sinken Einnahmen. Immerhin: Während Prause im vorigen Jahr nur zwei seiner Pferde vermarkten konnte, hat der Reitstall in diesem Jahr bisher schon zwei verkauft. Das lässt hoffen aufs laufende Jahr. Denn sonst verlassen fünf bis sechs von ihm ausgebildete Pferde jährlich den Stall.

Löbnitzer Reitevent außer der Reihe

Auch in Löbnitz würde normalerweise das Reit- und Springturnier parallel zum Parkfest stattfinden. Es ist abgesagt. Der Reit- und Fahrverein St. Georg wird Mitte Juni ein dreitägiges Reitevent organisieren, das aber außerhalb der Reihe und mit den derzeit üblichen Beschränkungen ausgetragen wird. Das heißt: ohne Publikum und voraussichtlich auch nur für die Berufsreiter. Der Vorbereitungsaufwand wird derselbe sein, schätzt Prause. Die Plätze müssen hergerichtet werden, der Service für die Reiter muss stimmen. Nur die Sitze für die Zuschauer müssen nicht aufgebaut werden.

Feste Zeitfenster

Die Ruhe in der Stallgasse kommt auch daher, dass für die verschiedenen Nutzer Zeitfenster eingerichtet wurden, um den Betrieb zu entzerren. Neben den Betreuern des Reiterhofbetriebs sind Freizeitreiter, sind Besitzer der Pensionspferde tätig. Es sollen nicht alle auf einmal zusammentreffen. „Aber die Leute müssen die Möglichkeit haben, ihre Pferde zu bewegen.“ Mit der Fünf-Mann-Besatzung des Reitstalls insgesamt 65 Pferde täglich eine Stunde auszureiten, wäre einfach nicht zu schaffen.

Cindy Pietzsch kommt jeden Tag zum Reiten nach Löbnitz. Quelle: Wolfgang Sens

An der Stallwand stehen rund ein Dutzend Pkw-Anhänger für den Pferdetransport, die die Amateurreiter sonst für ihre Ausflüge zu Wettbewerben nutzen. Bis jetzt ist nicht klar, wann es für sie wieder losgeht. Draußen ist auf einem der Plätze Cindy Pietzsch unterwegs. Die Leipzigerin ist jeden Tag hier und reitet mit der Stute Lexenia über eine Reitbeteiligung aus. Zumindest das läuft ganz normal. Denn an Turnieren will sich die Hobbyreiterin ohnehin nicht beteiligen.

Gut fürs Nervenpolster

Eine, maximal zwei Stunden am Tag ist „Unterricht“. Mit Putzen, Satteln, Trensen ist das Pferd mindestens drei Stunden täglich im Gange. Und die Tiere genießen dann auch die Freizeit in der Box, auf dem sandigen Paddock oder, wenn das Gras wieder weiter gewachsen ist, auch auf der Koppel. Auch bei Cadillac ist vorm Rausgehen die kleine Kosmetik angesagt: Bitte reihum den Fuß heben. Manuel Prause kratzt an den Sohlen der Hufe. Das ist wichtig, damit weder Bakterien noch Fremdkörper das Pferd schädigen können. Danach greift er zum Striegel, bürstet das Fell. Die Behandlung ist die Wellness-Einheit für die Vierbeiner. Prause findet es wichtig, sich auch als Bereiter auf diese Weise dem Pferd zu widmen. Es soll ihn nicht nur mit der täglichen Arbeit, sondern auch mit entspannenden Annehmlichkeiten verbinden. Gut fürs Vertrauen, gut fürs Nervenpolster.

Von Heike Liesaus