Eilenburg

Wegen einiger faustgroßer Löcher im Belag, die für Verletzungsgefahr sorgen, ist ein Teil der Skateanlage am Jugendtreff House6 Cloud in Eilenburg seit vergangener Woche gesperrt. Der Großteil des Skateparks bleibt aber weiterhin benutzbar. „Wir hatten letztes Jahr schon eine kleinere Reparatur und auch in den kommenden Jahren werden wir die eine oder andere Platte austauschen müssen“, sagt Guido Kanitz, Chef des Jugendzentrums.

Da die Anlage vor allem im Frühling und in den Sommermonaten durch Skateboard-, Scooter-, und BMX-Fahrer stark beansprucht wird, ist der Belag, der aus Siebdruckplatten aus Holz besteht, mit der Zeit weich und löchrig geworden.

Eilenburg kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Holz statt robusterem Beton

Als die Skateanlage 2018 gebaut wurde, entschied man sich bewusst für eine Holzkonstruktion anstelle einer robusteren und langlebigeren Betonvorrichtung. „Diese wäre zum einen um ein Vielfaches teurer gewesen und zum anderen hatte die Entscheidung auch mit dem Lärmschutz zu tun, da Holz viel leiser als Beton ist“, erklärt Kanitz. Darüber hinaus lassen sich bei einer Holzkonstruktion einzelne Elemente einfacher abändern und beispielsweise schwieriger machen. Dass die Siebdruckplatten, die auf der Unterkonstruktion angebracht sind, nun öfter gewechselt werden müssen, wird in Kauf genommen.

Sobald die Finanzierung geklärt ist, soll die Reparatur beginnen. Da die Anlage öffentlich zugänglich ist und wie ein Spielplatz betrachtet werden kann, hofft der Chef des Jugendzentrums, dass die Stadt Eilenburg die Kosten übernimmt. Die Gespräche mit der Stadtverwaltung sind im Gange.

Von Simon Ecker