In der Bücherreihe „Gesterstätten“ von Arno Specht erwachen längst vergessene Ruinen einstiger Krankenhäuser, Hotels oder Industrieanlagen in Ostdeutschland ein letztes Mal zum Leben. Auch in Eilenburg haben Specht und sein Co-Autor Uwe Schimunek eine Geisterstätte, einen Lost Place, ausfindig gemacht.