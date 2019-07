Eilenburg

Zwölf Uhr in Eilenburg. Noch herrscht auf dem Pausenhof der Grundschule Berg gähnende Leere und Stille. Ein vertrauter Anblick in den Sommerferien, der sich aber mit den ersten lauten Tönen schlagartig auflöst. „Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt...“, schallt es aus der Anlage im „Musik-Mix-Mobil“ und mit einem Mal strömen die Ferien-Kinder des Hortes der Schule auf den Hof.

Moderator kommt mit dem Glücksrad

Eine Mutter hatte den MDR Morgenmoderator Silvio Zschage eingeladen, der während der Sommerferien Hörer in ganz Sachsen besucht. Schulen sind auf seiner Route nicht oft dabei, die meisten sind während der Ferien komplett geschlossen. „Oft treffen wir Gruppen in Freibädern, wenn zum Beispiel ein Chef seinen Mitarbeitern mal eine Pause verordnet“, erzählt er. Für die Kinder hat der Moderator neben der Musik noch ein Glücksrad mitgebracht, an dem sie kleine Preise gewinnen können.

Ende des Monats kommen die ersten Neuen

„Cool“, befindet die neunjährige Eva, die stolz ihren Gewinn – eine neue Sonnenbrille – in der Hand hält. Sie verbringt einen Teil ihrer Ferien gern im Hort, auch weil ihre Sommertage so viel Abwechslung bieten. „Wir haben hier die Kinder, die noch nicht im Urlaub sind oder deren Eltern noch arbeiten müssen“, sagt die stellvertretende Hortleiterin Kathleen Dietze. Ende des Monats findet dann ein fliegender Wechsel statt: Die Viertklässler verlassen die Schule und somit auch die Ferienbetreuung, neue Erstklässler kommen dazu. Zu den baldigen Oberschülern gehört Anna-Flora Wiltzsch, deren Mutter sie mit der Aktion überrascht hat. „Eine super Überraschung“, betont die Zehnjährige, die sich schon auf das neue Schuljahr freut.

Von Hanna Gerwig