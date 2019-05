Eilenburg

Beim Aussteigen an der Bushaltestelle Bergstraße in Eilenburg riss ein unbekannter Mann am Donnerstag (14.43 bis 17.15 Uhr) einer 14-Jährigen das Smartphone aus der Hand, mit welchem das Mädchen kurz zuvor telefoniert hatte. Sie kam aus der Schule und war auf dem Heimweg.

Anzeige erstattet

Später erzählte sie gegenüber der Polizei, dass der Dieb nahe des Busfahrers gesessen habe, aufgestanden und an ihr vorbeigelaufen sei. Dabei griff er nach ihrem Telefon, zog es ihr aus der Hand und stieg aus. Dieser kurze Moment der Überraschung machte sie völlig handlungsunfähig, sodass sie letztlich nur nach Hause fahren und sich ihrem Vater anvertrauen konnte. Dieser erstattete Anzeige.

14-Jährige hat ihr Smartphone wieder

Im Anschluss rief er wiederholt auf dem Smartphone an, woraufhin sich eine Frau meldete und erzählte, das Telefon in einem Eilenburger Einkaufsmarkt gefunden zu haben. Die 14-Jährige erhielt es zurück. Die Ermittlungen dauern an. Täterbeschreibung: schwarze Schuhe, graue Sohle, leicht kaputt; Mischung aus Herren- und Turnschuh; lange schwarze Jacke, fast bis zu den Kniekehlen reichend; dunkelgraue Arbeitshose mit vielen Taschen; Kapuze der Jacke weit ins Gesicht gezogen.

Zeugenhinweise erbeten

Zeugenhinweise an das Polizeirevier Eilenburg, Dr.-Külz-Ring 17, 04838 Eilenburg, Telefonnummer 03423 664 100.

Von lvz