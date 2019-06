Riesa/Eilenburg

Die Premiere im vergangenen Jahr lief mit Platz 14, aber immerhin als bester Newcomer verhalten an, der zweite Start brachte nun den ersten Pokal: Die Männertanzgruppe Eilenburg holte bei den Deutschen Meisterschaften im Männerballett in Riesa einen dritten Platz. Klar, dass die Freude über den Trizemeistertitel groß ist. Mit etwas mehr Glück wäre vielleicht noch mehr drin gewesen, denn nach Tag 1 lagen sie auf Platz 2. Von Enttäuschung kann aber keine Rede sein: „Es war der beste Auftritt, den wir mit diesem Tanz je gezeigt haben“, sagt Axel Sylvester, der als Mit-Organisator und Tänzer doppelt gefordert war. Fast 2000 Leute in der Sachsen-Arena in Riesa hätten sich spontan erhoben und Beifall geklatscht. „Es war die beste Stimmung, die ich je erlebt habe. Allein das war es wert“, kriegt Sylvester jetzt noch Gänsehaut. Zudem bekamen die Eilenburger den Freundschafts- und Fairness-Preis. Was die Herren freut, denn in dem Fall stimmen alle anderen Teams ab.

Respekt vor Leistungen der Gegner

Der Respekt vor den Leistungen der anderen ist so oder so da. Im Vergleich zur Vorrunde habe sich beim Finale einiges getan. Teilweise seien die Wertungen durcheinander gewirbelt worden. „Beim Vorkampf wird nicht alles gezeigt, statt 10 sind es nur maximal 6 Minuten Auftritt.“ Und da heben sich die Teams das eine oder andere Highlight auf. „Da wird schon taktiert, was man erstmal weglässt. Jeder will ja die Vorrunde überstehen. Bei uns ist das nicht so einfach. Wir vertanzen mit Karl der Große ja eine Geschichte.“ Letztlich kommt es beim Auftritt auf der 14 mal 14 Meter großen Bühne auf die Tagesform an: Mimik, Gestik, Unterhaltung, Präsentation und die Aufstellordnung – auf all das schaut die Fachjury des Bundesverbandes Deutscher Männerballette.

Als Fazit bleibt: Zum dritten Mal in diesem Jahr können die Eilenburger mit ihrem Tanz „ Karl der Große“ überzeugen. Platz eins bei den Offenen sächsischen Meisterschaften im heimischen Eilenburg, Ende Mai Zweiter bei den Ostdeutschen Meisterschaften in Brandenburg/Havel und nun Platz 3 hinter dem DAN Teuschnitz aus Bayern und den O-Town Players aus dem oberrheinischen Oppenheim, die erstmals in ihrer Geschichte Deutscher Meister wurden.

Erstmals Wertung nach Altersklassen

Dass diese Deutschen Meisterschaften anders waren als bisher, lässt Axel Sylvester nicht unerwähnt. Zum ersten Mal war die Wertung nach U 35 und Ü 35 aufgeteilt worden, die Eilenburger gehörten zur gereifteren Fraktion. Und: „Um die 15-mal fanden die DM in Bonn statt. Diesmal erstmals in Sachsen.“ Die Hoffnung des Verbandes, dass jene kommen, denen der Weg ins Rheinland zu weit ist, habe sich nicht erfüllt, zumal einige, die sonst teilnehmen, nicht anreisten. Doch Sylvester ist sich sicher: „Jeder, der nicht da war, hat eine einmalige Chance verpasst.“ Denn dass es eine Wiederholung gibt, glaubt er nicht.

Der nächste Tanz wird bald vorbereitet

Die letzten Monate, so räumt Sylvester ein, waren schön, aber anstrengend. Einige Auftritte haben die Herren noch, so am Wochenende beim Pumphutfest in Mockrehna. Dann ist Pause. Gelegenheit, neue Ideen zu sammeln. Wohin die Reise geht, weiß Axel Sylvester noch nicht: „Wir fangen bei Null an.“ Gemeinsam mit Co-Trainer Maximilian Rothfeld wird er sich hinsetzen und überlegen. Etwa im September präsentieren sie ihre Vorstellungen den Tänzern, „dann wird die Choreografie erarbeitet und im Trainingslager im Herbst auf der Roten Jahne geht es richtig zur Sache.“ Dass sie auch 2020 angreifen wollen, steht fest. Bei den 2. Sächsischen Meisterschaften allemal, die finden am 28. März in Eilenburg statt. Pegau richtet danach die Ostdeutschen Meisterschaften aus.

Von Kathrin Kabelitz