Eilenburg

Nachdem in Eilenburg ein schwer verletzter Mann entdeckt wurde, der offenbar Opfer eines Verkehrsunfalles wurde, bittet die Polizei die Bürger um Hinweise. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Frau in der Nacht zum Sonntag, 1. September, kurz vor zwei Uhr, den auf der Fahrbahn liegenden Mann in der Wallstraße – Höhe Hausnummer 9 – entdeckt. Der Mann wies schwere Verletzungen auf. Polizei und Rettungswagen trafen schnell am Ereignisort ein. Der Mann, der unter Alkoholeinfluss stand, wurde zunächst in das Krankenhaus in Eilenburg gebracht und später in ein Krankenhaus nach Leipzig überstellt.

Wer hat etwas gesehen?

Aufgrund erster Erkenntnisse gingen die Polizei- und Kriminalbeamten zunächst entweder von einer Gewaltstraftat oder einem möglichen Verkehrsunfall aus. Im Laufe des Tages verdichteten sich jedoch die Hinweise und Anhaltspunkte, dass der Mann bei einem Verkehrsunfall oder einem anderen Unfallgeschehen verletzt wurde. Auch ein Dekra-Sachverständiger wurde hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem, dass es sich bei dem Schwerverletzten um einen 57-Jährigen aus Eilenburg handelt.

Die Verkehrspolizei sucht nun dringend Zeugen, die am Sonntag, dem 1. September, in der Zeit von 0.30 bis 2 Uhr in der Wallstraße Beobachtungen gemacht haben. Insbesondere gehe es um Personenbewegungen oder Angaben zu Fahrzeugen, die durch diese Straße gefahren sind. Zeugen können sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig (Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, Telefon 0341/255-2851) wenden.

Von lvz