Markus Garthoff ist gehörlos. Der 30-jährige Nordsachse hat sich in den zurückliegenden Jahren bei vielen großen Firmen beworben, bekam immer Absagen. Seit Kurzem arbeitet er im einem speziellen Projekt als Paketsortierer bei DHL am Flughafen Leipzig. Hier erzählt er, wie es auf Arbeit läuft und warum mit dem Job auch ein Traum in Erfüllung geht.