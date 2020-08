Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg: So lief der Schulstart

Am Schuleingang stehen Sprühflaschen mit Desinfektionsmittel. Wer das Gebäude betritt, kann sich die Hände desinfizieren. Am Martin-Rinckart-Gymnasium in Eilenburg startete am Montag für rund 700 Schülerinnen und Schüler der Unterricht. Was am Morgen los war – hier ein Stimmungsbild.