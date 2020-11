Martinsumzüge sind am 11. November vielerorts gestrichen wegen der Corona-Pandemie. Im Kirchspiel Krostitz gibt es ein kreatives Alternativangebot für Familien, das jetzt Gemeindekirchenrat, der Jesewitzer Schulförderverein und die Feuerwehr auf die Beine gestellt haben.

Martinsumzug in Corona-Zeiten? Weltewitz hat Alternative

Martinstag - Martinsumzug in Corona-Zeiten? Weltewitz hat Alternative

Martinstag - Martinsumzug in Corona-Zeiten? Weltewitz hat Alternative