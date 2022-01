Mathias Teuber will OBM in Eilenburg werden

Eilenburg

Die SPD-Ortsgruppe Eilenburg-Krostitz stellt einen Bewerber für die Oberbürgermeister-Wahl in Eilenburg. Die Genossen nominierten jetzt einstimmig Mathias Teuber (41), der damit als erster Gegenkandidat für Ralf Scheler feststeht. Der parteilose Amtsinhaber hatte Anfang November gegenüber der LVZ seine Bereitschaft für eine zweite Amtszeit erklärt.

Mathias Teuber: Hab viel Rückhalt erfahren

Mathias Teuber, der zusammen mit seiner Frau die Gaststätte im Tierpark betreibt, erklärte jetzt, dass er „in vielen Gesprächen mit Freunden, Wegbegleitern, aber auch mit mir bis dato unbekannten Bürgern starken Rückhalt und viel Zuspruch erfahren habe. Zusammen mit meiner Familie habe ich dann beschlossen: Ich kandidiere für das Amt des Bürgermeisters meiner Heimatstadt Eilenburg.“

SPD-OBM-Kandidat ist seit 2019 Stadtrat in Eilenburg

Eilenburg, die Stadt, in der er aufgewachsen sei, die Schulzeit verbracht habe und letztlich seinen Beruf ausübe, liege ihm sehr am Herzen. „Seit 2019 versuche ich, als Stadtrat die Interessen der Einwohner in die Arbeit der Verwaltung einfließen zu lassen“, so der zweifache Familienvater, der zudem Vorsitzender der seit dem Sommer zusammengeführten Ortsgruppe SPD Eilenburg-Krostitz sowie Beisitzer im Kreisvorstand der SPD Nordsachsen ist.

In den Gesprächen habe er gemerkt, „dass ich manchmal andere Vorstellungen davon habe, wie die Einwohner unserer Stadt an den zu treffenden Entscheidungen beteiligt werden sollten. Akzeptanz kommunaler Entscheidungen hängt in erster Linie von der Möglichkeit ab, selbst am Entscheidungsprozess teilzunehmen. Dies ist mir ein Herzensanliegen.“

2015 wurde Ralf Scheler zum OBM gewählt

Eilenburg wählt in diesem Jahr turnusmäßig einen neuen Oberbürgermeister. 2015 stand die bisher letzte Wahl an. Nach 21 Jahren im Amt war da Hubertus Wacker (parteilos) nicht mehr angetreten. Mit Steffi Schober (CDU), Torsten Pötzsch (SPD), Ralf Scheler (parteilos) und Jürgen Clauß (Die Linke) meldeten damals vier Bewerber ihre Ambitionen auf den Rathaus-Chefsessel an. Scheler siegte im ersten Wahlgang mit 67,1 Prozent klar vor Schober, Pötzsch und Clauß. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,7 Prozent.

Von Kathrin Kabelitz