Mehr Platz für Eilenburgs Heinzelmännchen

Den Grundstein hatte Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) erst kurz zuvor im Beisein der Kinder in einer Röhre der Bodenplatte versenkt – da hob ein Kran schon das nächste Raum-Modul für den Neubau an der ASB-Kita Heinzelmännchen vom Tieflader. All das passte zu dem Fazit, was Scheler kurz zuvor zog: „Wir haben das Projekt in Rekordzeit auf den Weg gebracht.“ Und genau so schnell geht es offenbar nun auch weiter. Im September ist Einzug. Ab Herbst kann die ASB-Kita auf dem Berg statt 120 dann 200 Kinder betreuen.

Kita-Kinder ziehen in den Anbau

Der Modulbau mit einer Grundfläche von 36 mal 12 Metern wird als Rohbau noch diese Woche stehen, dann folgen Innenausbau, Fassade und die Außengestaltung. Um den Modulneubau effektiv zu gestalten, sollen dort die 140 Kindergartenkinder in vier Gruppenräumen auf zwei Ebenen untergebracht werden. Zwei Gruppenräume bilden jeweils zusammen mit einem Sanitär-, Garderoben- und Abstellraum eine Einheit, welche sich viermal wiederholt. Auch im sogenannten Bestandsgebäude, in dem die Krippenkinder bleiben, wird es noch Umbauarbeiten geben. Alt- und Neubau werden zudem durch einen zwölf Meter langen Gang verbunden, der den Alltag von Kindern und Personal erleichtert. Insgesamt werden rund vier Millionen Euro verbaut. Rund 1,2 Millionen Euro davon bringt die Stadt als Eigenmittel auf.

Eilenburg wächst weiter

2020 hatte sich der Stadtrat zur Erweiterung entschlossen, weil in der Kita akuter Platzmangel herrscht, der Bedarf aber weiter steige. Um möglichst schnell Entlastung zu erreichen, fiel die Entscheidung zugunsten der Modulbauweise. Diese bringe gegenüber einer konventionellen Ausführung Zeitersparnisse mit sich. Ralf Scheler ist froh, dass das Vorhaben so schnell voranschreitet: „Wir haben zurzeit deutlich über 16 000 Einwohner und schaffen mit Projekten wie diesen die Voraussetzung, um weiter wachsen zu können.“ ka

