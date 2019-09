Mehr Platz für Krippenkinder in Jesewitz

Jesewitz

Krippenkinder in Jesewitz sollen künftig mehr Platz im Außenbereich bekommen. Die Gemeinde plant die Erweiterung der Freiflächen um das Doppelte, wie Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) informierte. Außerdem sollen neue Spielgeräte aufgebaut werden.

Hütte für Spielzeug

„Die Krippenkinder können dann auch getrennt von den Kindergartenkindern spielen“, so der Bürgermeister. Außerdem sei der Bau einer kleinen Hütte vorgesehen, in der Spielzeug und Zubehör für den benachbarten Sportplatz eingelagert werden.

Die Hütte muss allerdings im Abstand von mindestens 30 Metern vom nahegelegenen Wald gebaut werden, so Tauchnitz weiter. Eine Vorgabe der übergeordneten Behörde, gegen die die Gemeindeverwaltung nunmehr in Widerspruch geht. Die Container wiederum, die nahe am Wald stehen, hätten dagegen Bestandsschutz.

Auftrag vergeben

Für die Freiflächenerweiterung hat die Gemeinde das Bad Dübener Unternehmen Bau- und Haustechnik beauftragt. Es machte mit 69 819 Euro das günstigste Angebot. Im Preis enthalten ist die Verlegung von Rollrasen und dessen Pflege in der Anfangszeit. Die Gemeinde Jesewitz bekommt das Vorhaben über das Programm „Brücken in die Zukunft“gefördert. Die Planung übernimmt das Büro Knoblich aus Zschepplin.

Von nf