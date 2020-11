Mehrere Verletzte bei Unfall auf B 87 bei Mockrehna

Mockrehna

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 87 bei Mockrehna wurden am späten Freitagabend vier Personen verletzt, eine davon schwer. Ein 32 Jahre alter Autofahrer war gegen 22.30 Uhr mit einem Ford-Transporter auf der Bundesstraße aus Richtung Mockrehna kommend in Richtung Eilenburg unterwegs. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam das Fahrzeug dann nahe der Alten Gärtnerei aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und landete schließlich im Straßengraben.

Unfall auf der Bundesstraße 87 bei Mockrehna Quelle: Feuerwehr Mockrehna

Von den vier Insassen wurden laut Polizei drei leicht verletzt. Der 24 Jahre alte Beifahrer erlitt schwere Verletzungen.

Feuerwehr im nächtlichen Einsatz

Im Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr Mockrehna, die die Unfallstelle ausleuchtete, die Straße reinigte und sich um auslaufende Betriebsstoffe kümmerte.

Von LVZ