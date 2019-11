Meldungen des Tages aus Bad Düben und Eilenburg

Bad Düben/Eilenburg

Das sind die aktuellen Nachrichten aus der Region – vom Tag der offenen Tür der neuen Bibliothek in Eilenburg bis zum Konzert in Mörtitz.

Konzert mit Collegium Vocale

Ein Chorkonzert zwischen Ewigkeitssonntag und 1. Advent steht zum nächsten Fermate-Abend in der Bad Dübener Stadtkirche an. Zu hören sind: Johann Sebastian Bachs Motette „Jesu, meine Freude“ BWV 227, Heinrich Schütz: Musikalische Exequien SWV 279 - 281. Es singt der Kammerchor Collegium Vocale Halle mit Elisabeth Espig (Sopran), Konstanze Topfstedt Alt, Stephan Kelm (Tenor), Diogo Mendes (Bass), an der Orgel Florian Zschucke. Die Leitung hat Jörg Topfstedt. Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.

Eilenburg : Schau zum Advent im Torhaus

Die neue Adventsausstellung des Eilenburger Burgvereins findet ab Sonntag, 14 Uhr, erstmals im Burgberg-Informationszentrum statt. Die Vereinsmitglieder Conny Gleichmann und Ursel Ritter stellen Klöppelarbeiten aus. Fred Falkenberg zeigt Nussknacker und Räuchermännchen zum Thema Weihnacht. Petra Hirschberger, unter deren Regie die Schau läuft, gestaltete die nun schon 11. Weihnachtskugel, diesmal mit dem „Rinckart-Haus“. Vom 1. bis 28. Dezember täglich von 14 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Geschlossen ist montags, am 24., 25. und 26. Dezember. Der Eintritt ist frei. Sorbenturm und Mauerturm bleiben geschlossen.

Neue Eilenburger Bibliothek öffnet

Einen Blick in die neue Eilenburger Stadtbibliothek im Roten Hirsch können Besucher am Sonnabend in der Zeit von 10.30 bis 14 Uhr werfen. Die Eilenburger Kulturunternehmung lädt zum Tag der offenen Tür. Die Bibliothek ist im November umgezogen in das ehemalige Gasthaus. Hier sind jetzt Museum, Bibliothek und Touristinfo unter einem Dach. Knapp 700 000 Euro wurden in den Umbau investiert.

Dübens Stadtrat tagt 2020 zehnmal

Der Stadtrat von Bad Düben wird im nächsten Jahr turnusmäßig zehnmal tagen und bleibt beim gewohnten Donnerstag. Wie in der jüngsten Sitzung beschlossen, sind für Januar und August keine Sitzungen angesetzt. Sollte es drängende Themen geben, die keinen Aufschub dulden, kann das Gremium aber auch außerplanmäßig zusammentreffen.

Frauenchor Mörtitz singt Adventslieder

Der Frauenchor Mörtitz 2005 lädt am Sonntag, 17 Uhr, zum traditionellen Weihnachtsliedersingen in die Kirche nach Mörtitz ein. Bereits ab 15.30 Uhr findet ein Kinderweihnachtskonzert mit allen Kindern der Kita „Sonnenkäfer“ und dem Projektchor Mörtitz statt. Hierzu sind insbesondere alle Eltern und Geschwister sowie Großeltern eingeladen.

Von lvz