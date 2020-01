Meldungen des Tages aus Bad Düben und Eilenburg

Bad Düben/Eilenburg

Neben den großen Geschichten gibt es aus Bad Düben, Eilenburg und den Gemeinden der Region auch viele kurze Informationen. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Lesung im Naturparkhaus

Der Schriftsteller und Autor Rainer Strohmann liest am Mittwoch ab 18 Uhr im NaturparkHaus in Bad Düben aus seinem Buch „Die wilden Schweine von Berlin – Erinnerungen an eine Jugend in der Deutschen Demokratischen Republik“. Eintritt frei.

Tag der Präsentation am Rinckart

Das Eilenburger Martin-Rinckart-Gymnasium öffnet am 25. Januar in der Zeit von 9 bis 12 Uhr in Eilenburg in der Hochhausstraße 49 seine Türen. Lehrer und Schüler der Schule gewähren am Tag der Präsentation Einblicke in die Fächer, Profile, bilinguale Ausbildung, Ganztagsangebote sowie in die Chorarbeit der Schule. Es besteht die Möglichkeit, sich über das Fremdsprachenangebot zu informieren. Außerdem ist Gelegenheit, die neugestalteten Außenanlagen zu besichtigen. Ein kleiner Imbiss erwartet die Gäste.

Einen Überblick über die Tage der offenen Tür für die Regionen Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben und Oschatz gibt es hier.

Schöna ermittelt den Skat-Dorfmeister

In der Gaststätte Schöna wird am Freitag der Dorfmeister im Preisskat ermittelt. Der Beginn ist um 18 Uhr und der Einsatz beträgt wie immer 10 Euro. Gespielt werden 2 Serien mit je 36 Spielen, wird angekündigt. Hinweis der Veranstalter: Teilnahmeberechtigt sind an diesem Tag nur ortsansässige Personen.

In den Ferien zur Heinzelmännchen-Schau

Zur aktuellen Sonderausstellung „Heinzelmännchen in Papier“ im Eilenburger Stadtmuseum sind alle Kinder eingeladen, in den Winterferien ein museumspädagogisches Angebot zu nutzen, wird informiert.

Beginnend mit einer Lesung über das kleine Wichtelvolk erstreckt sich das Angebot über die Besichtigung der Sonderausstellung bis hin zu einem kleinen Quiz im Zusammenhang mit der „Heinzelmännchen in Papier“-Ausstellung. Im Anschluss können die kleinen und großen Besucher das Museum erkunden.

Termine: Dienstag, 11. Februar, 10 Uhr; Freitag, 14. Februar, 10 Uhr. Anmeldungen im Stadtmuseum Eilenburg: 03423 652222. Eintrittspreis (Führung): Erwachsene 5 Euro, Kinder 2 Euro.

Heimatverein lädt zum Tanzabend ein

Der Doberschützer Heimatverein Goldberg lädt am Mittwoch zum 1. Doberschützer Tanzabend 20+ ein. 19 Uhr geht es im Rasthof los. DJ Ronny stellt die passende Musik zusammen. Zuvor gibt es von 14.30 bis 18 Uhr den ersten Tanztee-Nachmittag 2020. Die Stern-Disco aus Schildau spielt Oldies, aktuellen Hits und mehr.

Berufsschule gewährt Einblicke

Der Tag der offenen Tür im Berufsschulzentrum Eilenburg (BSZ) findet am Donnerstag von 9 bis 17 Uhr statt. Interessenten können sich über die Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Dabei sind nicht allein Fachkabinette und Unterrichtsräume zu besichtigen, Lehrkräfte sowie Auszubildende stellen sich zudem den Fragen der Besucher. Im BSZ, das seit 1997 auf Doberschützer Gemeindegebiet im Ortsteil Rote Jahne zu finden ist, werden viele verschiedene Ausbildungsgänge angeboten. Die Bandbreite reicht dabei vom Hochbaufacharbeiter, Maurer, Beton- und Stahlbetonbauer, Betonfertigteilbauer über Anlagenmechaniker, Verfahrensmechaniker und Kraftfahrzeug-Mechatroniker bis hin zum Heilerziehungspfleger, Erzieher, Sozialassistent, Altenpfleger und Krankenpflegehelfer. Aber auch angehenden Schornsteinfegern werden Kenntnisse vermittelt. Ebenfalls zum Profil des Schulzentrums auf der Roten Jahne gehören die Fachoberschule und das Berufsvorbereitungsjahr.

www.bzs-eilenburg.de

ASB übernimmt Tagespflege

Der Arbeiter Samariter Bund (ASB) übernimmt zum 1. Februar die Tagespflege „Zur Alten Post“ in Eilenburg. Der Verein ist bereits mit der Kita „Heinzelmännchen“ und einer Sozialstation für ambulante Pflege in Eilenburg und Umgebung vertreten. „Wir freuen uns sehr auf die neue Aufgabe und werden gern unsere Gäste mit Kompetenz, Qualität und viel Herz betreuen“, sagt ASB-Geschäftsführerin Marion Zimmermann. Die Tagespflege ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Dabei können die Gäste selbst wählen, an welchen Tagen und wie oft die Einrichtung besucht wird. Auch eine zeitweise Nutzung in der Urlaubszeit ist möglich. Der Fahrdienst holt die Gäste auf Wunsch morgens ab und bringt sie am Nachmittag wieder nach Hause. Die Tagesgäste werden bei Bedarf pflegerisch versorgt. Verschiedene Angebote, gemeinsame Mahlzeiten, Spiele und Spaziergänge strukturieren den Tag.

ASB-Tagespflege „Zur Alten Post“, Pflegedienstleitung: Frau Krellig,Tel. 03423 7586850.

Von lvz