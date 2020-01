Meldungen des Tages aus Bad Düben und Eilenburg

Bad Düben/Eilenburg

Neben den großen Geschichten gibt es aus Bad Düben, Eilenburg und den Gemeinden der Region auch viele kurze Informationen. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Spinte-Nachmittag in Hohenprießnitz

Die Hohenprießnitzer Spinte finden am 1. Februar statt. Die Heimatfreunde laden dazu ab 14 Uhr ins Begegnungszentrum in der Schule ein, das mit dem Lift gut zu erreichen ist, informierte Renate Naumann. Die Teilnehmer fertigen unter Leitung von Judith Schleinitz nach sorbisch-wendischer Tradition Handarbeiten. Thema diesmal: Mosaik-Musterstricken. Außerdem gibt es Kaffee, Tee, Gebäck und Waffeln. Auch Männer sind willkommen. Sie können sich auf einen Spielenachmittag freuen.

Tschanters öffnen ihre Türen

Die Friedrich-Tschanter-Oberschule in Eilenburg lädt am Freitag zum Tag der offenen Tür ein. In der Zeit von 16 bis 19 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, das Gebäude zu besichtigen sowie mit Lehrern und Schülern ins Gespräch zu kommen.

Fitness-Aktion in der Schwimmhalle

In der Eilenburger Schwimmhalle läuft wieder die Fitness Challenge „Schwimm dich fit in 175 Tagen“. Dabei handelt es sich um einen sportlichen Vergleich, informiert die Einrichtung. Die Teilnahme ist für jeden Gast im öffentlichen Badebetrieb möglich. Der Vergleich findet in drei Kategorien statt: Selbstdisziplin – so viel Tage war ich im Schwimmbad. Gewichtsreduktion – wer verliert am meisten Körpergewicht? Und Meilenstiefel – Bahn für Bahn zum Streckensieg. Zu gewinnen gibt es Gutscheine für die Schwimmhalle. Die Aktion läuft bis zum 28. Juni.

Mit 91 000 Besuchern hat die Schwimmhalle im vorigen Jahr ihren vorläufigen Besucherrekord erzielt. Vor allem Badebereich und Sauna haben mit 4000 beziehungsweise 1300 zusätzlichen Nutzern im Vergleich zu 2018 zu dem deutlichen Gesamtplus beigetragen. Nach jetzigem Stand ist die Schwimmhalle, die von der Stadt mit rund 350 000 Euro im Jahr bezuschusst wird, wieder die beliebteste Freizeiteinrichtung in der Stadt, gefolgt vom Tierpark.

Laußiger Rat tagt in Pristäblich

Der Laußiger Gemeinderat kommt am Dienstag im Bürgerhaus Pristäblich zur ersten Sitzung im Jahr 2020 zusammen. Ab 19 Uhr geht es unter anderem um die Vergabe von Vermessungsleistungen für das Wohngebiet Pristäblich I, die Errichtung der Wartehalle in Gruna/Dorfstraße, den Bearbeitungsstand zum Bebauungsplan Gewerbegebiet Kossa/Dübener Weg und die Information zum Arbeitsstand Kreisstraße Kossa/Durchwehna.

Neubau einer Halle für Landtechnik

Der Gemeinderat Zschepplin tagt am Dienstag zum ersten Mal in diesem Jahr. Auf der Tagesordnung stehen vor allem Bausachen. Demnach ist in Krippehna der Bau eines Einfamilienhauses im Bungalowstil geplant. Des Weiteren will Bio-Bäuerin Sylvia Praters in Krippehna eine Unterstellhalle für Landtechnik errichten. Außerdem haben die Räte über die Annahme von Spenden und Schenkungen zu befinden. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr im Saal in Naundorf.

Berufe-Elternabend in Eilenburg fällt aus

Der für Dienstagabend geplante Elternabend zur Berufsorientierung an der Eilenburger Friedrich-Tschanter-Oberschule muss wegen Krankheit ausfallen. Das teilte die Praxisberaterin der Schule mit.

Gedichteabend in Pehritzsch

Der Verein Terebinthia in Pehritzsch lädt für Freitag, den 31. Januar, um 18.30 Uhr zu einem politischen Gedichtabend unter dem Motto „Die Geschichte wiederholt sich?“ in das alte Pfarrhaus in Pehritzsch ein. Marlis Michel, Autorin und Zeitzeugin des Zweiten Weltkriegs, und Anne Meinecke vom Freien Deutschen Autorenverband Sachsen werden die Gäste an ihren Geschichten teilhaben lassen. Zudem gibt es Musik und Snacks. Eintritt frei, um Spenden für die Künstler wird gebeten.

Container in Bad Düben ziehen um

Im Rahmen der Baumaßnahme zur Errichtung eines Wanderrastplatzes am Natursportbad Dübener Heide werden die Container zur Glasverwertung und Altkleidersammlung am Standort Natursportbad/ Wittenberger Straße demnächst umgesetzt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden die betreffenden Container auf einer gut erreichbaren Fläche an der Paul-Kaiser-Straße/Lange Straße, die bereits als Containerstandort bekannt ist, aufgestellt und erweitern damit an diesem Standort die Entsorgungsmöglichkeit.

Anwohner, die bisher den Containerstandort am Natursportbad genutzt haben, werden gebeten, zukünftig an den Standort Paul-Kaiser-Straße/Lange Straße auszuweichen.

Battaune berät über Beleuchtung

Die Schaltzeiten für die Straßenbeleuchtung sind Thema der nächsten Ortschaftsratssitzung in Battaune. Diese beginnt am 28. Januar um 19.30 Uhr im Versammlungsraum der Feuerwehr und ist öffentlich. Einwohner haben die Möglichkeit, sich mit Fragen an den Ortschaftsrat zu wenden.

Ferien in der Eilenburger Arche

Das Team der Eilenburger Arche bietet in den Winterferien wieder ein abwechslungsreiches Programm. Für Essen und Trinken ist gesorgt und das Mittagessen wird gemeinsam gekocht.

10. bis 14. Februar: Diese Woche wird es sportlich mit Dart spielen, Wi spielen oder Eislaufen in Leipzig. Am Freitag geht es zum Schwimmfasching in die Eilenburger Schwimmhalle.

17. bis 21. Februar: Da der Fasching vor der Tür steht, werden Girlanden gebastelt, Masken oder kreative Ideen umgesetzt sowie eine Faschingsparty geplant und durchgeführt. Wer an den Aktivitäten und Projekten teilnehmen möchte, sollte spätestens 10 Uhr da sein und frühestens 16 Uhr abgeholt werden oder selbstständig gehen. Wer nicht an der Nachmittagsaktivität teilnehmen möchte, sollte bis 14 Uhr abgeholt werden.

Ein Unkostenbeitrag von 4 Euro pro Tag ist mitzubringen. Wenn dies nicht möglich ist, bitte das Arche-Team ansprechen. Anmeldung unter 03423/604033. Die Plätze sind begrenzt.

Von lvz