Meldungen des Tages aus Bad Düben und Eilenburg

Bad Düben/Eilenburg

Neben den großen Geschichten gibt es aus Bad Düben, Eilenburg und den Gemeinden der Region auch viele kurze Informationen. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Don Kosaken gastieren

Der Don-Kosaken-Chor Serge Jaroff unter der Leitung von Wanja Hlibka gastiert am Freitag um 19.30 Uhr mit einer festlichen Konzert-Gala in der Evangelischen Stadtkirche Bad Düben und eröffnet damit die neue Fermate-Saison in der Kurstadt. Der Chor bietet ein Konzert unter anderem mit festlichen Gesängen der Russisch-Orthodoxen Kirche sowie mit Volksweisen und weiteren bekannten Kompositionen von namhaften Komponisten.

Vorverkaufskarten zum Preis von 18 Euro gibt es bei: Der gute Blumengeist, Pfarrhäuser 7, Bad Düben, Buchhandlung Lehmann, Markt 3 sowie Restkarten für 20 Euro an der Abendkasse.

Mockrehnaer Schüler führen Musical auf

Die Schüler der Oberschule Mockrehna haben wieder ein Musical einstudiert. „Der verrückte Märchenkessel“ entführt die Gäste am 6. Februar in die Welt der verrückten Märchen – mit Gesang, Tanz und jeder Menge Spaß. Los geht es um 18 Uhr, ab 17.30 Uhr ist Einlass.

Glocke kehrt nach Schöna zurück

Einige Wochen war sie zur Reparatur – ab Donnerstag ist die Glocke der Schönaer Kirche zurück. Gegen 19 Uhr wird das 477 Kilogramm schwere Geläut im kleinen Mockrehnaer Ortsteil erwartet und kann dann von Interessierten besichtigt werden. Die Audenhainerin Rosel Müller-Süptitz hatte das Geld für den Rücktransport aus dem rund 440 Kilometer entfernten Nördlingen im schwäbischen Landkreis Donau-Ries in Bayern gesponsert. Mitarbeiter der Glockenschweißerei Lachenmeyer haben einen im Sommer entdeckten Riss repariert.

Am Freitag soll die Glocke im Kirchturm aufgehängt werden. Während dieser Arbeiten ist die Kirche für Besucher gesperrt. Darauf weisen die Verantwortlichen explizit hin. Am Tag des Abtransports hatte es einen Unfall gegeben. Am Sonntag wird die Glocke bei einem um 10.30 Uhr beginnenden Gottesdienst geweiht, zudem wird ein Chor singen.

Bad Dübener Oberschule lädt ein

Die Oberschule Bad Düben öffnet am Freitag ihre Türen. Schüler, Lehrer und Elternvertreter laden alle Interessierten von 16 bis 19 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Die Schülerlotsen führen durchs Haus, Gäste können sich die Fachräume anschauen und Gespräche mit den Fachlehrern führen, die Schülerband tritt in der Aula auf, im Schulcafé, das von den Elternvertretern organisiert wird, gibt es Süßes und Herzhaftes.

„Besonders eingeladen sind die Schüler der künftigen 5. Klassen. Seht euch unsere Schule an, testet bei fröhlichen Wettkämpfen die Turnhalle und lernt die Sportlehrer kennen oder besucht eine der Schnupperstunden in den Fächern Biologie, Geschichte oder Geografie“, so Matthias Schuster und Ute Kirchhof von der Schulleitung.

Bibliothek Eilenburg hat über 12 000 Besucher

Die Stadtbibliothek in Eilenburg hat im vorigen Jahr 1161 aktive Leser sowie 230 Neuanmeldungen gezählt. Darüber informierte jetzt die Stadtverwaltung. Dabei seien 49 900 Medien ausgeliehen worden, darunter 2300 E-Books. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 12 400 Besucher in die Bibliothek. Allein von Ende November bis Ende Dezember haben 1445 Leser die Bücherei an ihrem neuen Standort im Roten Hirsch besucht. Zum Vergleich: Sonst seien monatlich zirka 700 bis 800 Personen gezählt worden

Außerdem führten die Mitarbeiterinnen im vorigen Jahr 48 Veranstaltungen durch. Daran nahmen 590 Interessierte teil. Es wurden Bibliothekseinführungen, Ferienveranstaltungen zu verschiedenen Themen für Hortgruppen und regelmäßige Buchlesungen bei Vereinen, Verbänden, Institutionen und Selbsthilfegruppen durchgeführt. Buchlesungen gab es auch in Kindergärten und Schulklassen.

Städtebund tagt in Bad Düben

Am Freitag trifft sich der Städtebund Dübener Heide zu seiner ersten Beratung im Jahr 2020, diesmal im Evangelischen Schulzentrum Bad Düben. Der Ort sei bewusst gewählt: „Wir sind stolz auf die Schule und wollen sie zeigen“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Bei der Beratung geht es unter anderem um die Erstellung eines Image-Films von Städtebund und Städten im Naturpark über die Dübener Heide.

Mit der Aufnahme der Gemeinde Muldestausee im letzten Jahr gehören jetzt acht Kommunen zum Bund, der nach Einschätzung von Münster gut zusammenarbeite. Gerade mit den unmittelbaren Nachbargemeinden Bad Schmiedeberg und Gräfenhainichen, wo es auf Verwaltungsebene Berührungspunkte gäbe, sei der Kontakt eng, so Münster beim jüngsten Treff mit dem Heimatverein.

Zuletzt hatte der Städtebund erstmals einen Gutschein-Kalender herausgegeben. Jedes Blatt für 2020 ist einer Lokalität im Bereich des Städtebundes gewidmet und mit einem Gutschein versehen. Bad Düben ist mit drei Lokalen vertreten. Den Kalender gibt es in der Tourist-Info.

Wildtierwanderung durch die Heide

Beim Wildtiersonntag am 2. Februar in der Dübener Heide erfahren die Gäste von Naturparkführerin Birgit Rabe etwas über Wald, Feld, Flur, Geschichte und Tiere auf einer Wanderung über rund drei Kilometer an der B 2. Interessierte sollten sich unter Telefon 03423 758370 anmelden.

„Stunde der Musik“ in Eilenburg

Die nächste „Stunde der Musik“ findet am Freitag statt. Zu Gast sind Reinhard Seehafer (Klavier) und Schauspieler Michael Rotschopf (Rezitation). Das Duo bietet Richard Strauss’ Enoch Arden Op. 38 – ein Melodram für Sprecher und Klavier. Beginn ist um 19.30 Uhr im Haus Rinckart.

Winter-Waldbaden im Naturpark

Zum Winter-Waldbaden laden am Sonntag der Verein Dübener Heide und Waldbader Nico Fliegner ein. Los geht es um 13 Uhr an der „Schönen Aussicht“ bei Bad Schmiedeberg. Unterwegs erfahren die Teilnehmer, was hinter der Faszination des Waldbadens steckt. Dabei machen sie viele Pausen und einfache Sinnesübungen. Teilnahme nur nach Anmeldung, Telefon 0171 1902866.

