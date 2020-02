Meldungen des Tages aus Bad Düben und Eilenburg

Bad Düben/Eilenburg

Neben den großen Geschichten gibt es aus Bad Düben, Eilenburg und den Gemeinden der Region auch viele kurze Informationen. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Zschepplin hat neue Vize-Wehrleiterin

Die Ortsfeuerwehr in Zschepplin hat mit Anja Weihmann eine neue stellvertretende Wehrleiterin. Das gab Bürgermeisterin Roswitha Berkes (parteilos) auf der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Anja Weihmann folgt auf Frank Schumann, der den Posten aus gesundheitlichen Gründen abgegeben habe.

Konzessionsvertrag ist Thema in Mockrehna

Das Angebot eines Konzessionsvertrages der Envia Mitteldeutsche Energie AG ist am Dienstag eines der Themen zur Sitzung des Gemeinderates in Mockrehna. Jürgen Riedel vom Konzessionsmanagement wird die Einzelheiten des Kontraktes erläutern. Entscheiden muss dann der Rat. Weitere Themen sind unter anderem die Lieferung eines Kommunaltraktors für die Gemeinde und Grundstücksangelegenheiten „Am Gassenteich-West“.

Los geht es um 19.30 Uhr im Versammlungsraum der Feuerwehr, Neue Siedlung.

Gemeinde Laußig kauft Wald

Die Gemeinde Laußig will ein Waldgrundstück auf dem Campingplatz in Pressel kaufen. Bislang zahlt die Kommune für die 1500 Quadratmeter große Fläche 139 Euro Pacht im Jahr. Nunmehr wolle sie die Fläche kaufen. Über den Kaufpreis wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung allerdings nichts bekannt. Darüber haben die Räte im nichtöffentlichen Teil der Zusammenkunft gesprochen.

Gruna erhält neue Bushaltestelle

Die Bushaltestelle in Gruna soll erneuert und damit barrierefrei werden. Die Wartehalle kostet 3361 Euro. Nach Angaben von Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) stehe für das Vorhaben eine Förderung in Aussicht. Der Gemeindechef favorisiert außerdem eine Wartehalle gleichen Typs wie die anderen im Gemeindegebiet. Aufgestellt wird der neue Bus-Stop am Standort der alten Haltestelle. Einen Termin, wann das erfolgen wird, gibt es allerdings noch nicht.

Lkw-Führerschein für Feuerwehrleute

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Laußig haben die Möglichkeit, einen Lkw-Führerschein zu machen. Wie Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) sagte, erhalte die Gemeinde dafür eine finanzielle Förderung für jeweils zwei Führerscheine in Höhe von je 1000 Euro. Die Gemeinde würde sich mit 2000 Euro insgesamt beteiligen. Wer von den Kameraden den Führerschein machen kann, sollen die einzelnen Wehren nach einer Rang- und Reihenfolge selber festlegen.

Restaurator gibt Einblicke

Über viele Jahrzehnte war für die Besucher der Schnaditzer Kirche das Deckengemälde aus der Barockzeit nicht sichtbar. Es ist aus der Hand eines unbekannten Meisters und stellt das Weltgericht dar. Daran wolle die Kirchengemeinde am Sonnabend, dem 8. Februar, um 14 Uhr erinnern und Einblicke geben, wie Andreas Bechert, Öffentlichkeitsbeauftragter im Kirchenkreis Torgau-Delitzsch, informierte. „Restaurator Wilfried Sitte wird den Anwesenden nach einer Andacht einiges Aufschlussreiches und vielleicht auch Neues zu dieser Arbeit erzählen“, so Bechert weiter. Danach lädt die Kirchgemeinde zu einem gemeinsamen Kaffeetrinken ein.

Bundespolizei bietet Praktikum für Schüler an

Noch bis zum 1. März können sich Schüler bei der Bundespolizeiabteilung Bad Düben für das diesjährige Praktikum in den Sommerferien bewerben. Die Vorbereitungen für die vom 20. bis 24. Juli stattfindende Veranstaltung sind in vollem Gange. „Der Wochenplan bietet eine bunte Mischung aus Theorie und Praxis“, so Polizeihauptkommissarin Doreen Naumann, Ansprechpartnerin für das Praktikum.

Geplant sind Einweisungen in einige Aufgabenbereiche der Bundespolizei, so zum Beispiel die der Bereitschaftspolizei, der Bahnpolizei sowie der Luftsicherheit. Beim Heide-Cup, einem sportlichen Vergleichswettkampf sind Ausdauer, Koordinationsfähigkeit und Kraft gefragt. Und auch die Einstellungsberatung kommt nicht zu kurz. Hier werden die zu erfüllenden Voraussetzungen sowie verschiedene Tests, die die Bewerber im Zuge der Eignungsauswahlverfahren erwarten, im Fokus stehen.

Noch eine wichtige Information in Sachen Girls- beziehungsweise Boys-Day am 26. März: Die Bundespolizeiabteilung Bad Düben kann sich in diesem Jahr, aufgrund der aktuellen Einsatzplanung, nicht am bundesweiten Aktionstag beteiligen.

Bewerbungen sind mit aktuellem Zeugnis und Lebenslauf an die Bundespolizeiabteilung Bad Düben, SG Lage- und Öffentlichkeitsarbeit, Postfach 1118, 04847 Bad Düben, zu richten. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 034243/751122. Die Zusage beziehungsweise Absage, insbesondere im Falle zu großer Nachfrage, erfolgt bis 14. März.

Von lvz