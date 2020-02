Meldungen des Tages aus Bad Düben und Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Neben den großen Geschichten gibt es aus Bad Düben, Eilenburg und den Gemeinden der Region auch viele kurze Informationen. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Gemeinderat besichtigt Schulanbau

Der Jesewitzer Gemeinderat besichtigt am Donnerstag den neuen Schulanbau in Jesewitz. Die Vertreter kommen dazu im Vorfeld der für 19.30 Uhr anberaumten Sitzung zusammen, wie Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) informierte. Auf dieser geht es dann unter anderem um die Erweiterung der Beherbergungsstätte der Bruderschaft in Liemehna und den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Liemehna. Weitere Punkte sind Verkäufe von Flurstücken und die erste Lesung des Haushaltes 2020.

Dübens ehemaliger Pfarrer kommt nach Schnaditz

Zur Einweihung des Deckengemäldes in der Kirche Schnaditz wird am Samstag Bad Dübens Ex-Pfarrer Jörg Uhle-Wettler erwartet. Er war vor seinem Amtsantritt als Domprediger in Magdeburg 20 Jahre für die Kirchgemeinde zuständig. Das Kirchspiel Tiefensee lädt ab 14 Uhr zur festlichen Andacht mit Pfarrer Andreas Ohle und Kantor Norbert Britze. Wilfried Sitte spricht über die Restaurierungsarbeiten an dem kreisrunden Deckengemälde. Interessant ist der ungewöhnliche Titel „Weltgericht“, worauf Ohle eingehen wird.

4. Partynacht in Laußig

Die Erfolgsstory der von der DH Eventmanagement Laußig organisierten Partynächte in Laußig geht weiter. Am Sonnabend spielt ab 19.30 Uhr im beheizten Festzelt an der S 11 die Party-Live Band Green Sapphire aus Leipzig auf und lädt zum Tanzen, Lachen und Feiern ein. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Naturschutzstammtisch im Tierpark

Die Eilenburger Gruppe des Naturschutzbundes lädt für den 5. Februar zum Naturschutzstammtisch in den Tierpark ein. Dabei handele es sich um einen offenen Treff, bei dem Fragen rund um den Naturschutz besprochen werden. Beginn ist um 16 Uhr. Weitere Informationen unter Telefon 0157 87034059.

Winfried Richter ist Schönas Skatmeister

Seit vielen Jahren ermitteln die Schönaer zum Jahresanfang ihren Dorfmeister im Skat. Anno 2020 konnte Winfried Richter seinen im letzten Jahr errungenen Titel verteidigen. Richter siegte vor Karl-Heinz Merkwitz und Erik Schmidt. Gespielt wird in zwei Serien um den Pokal.

Von lvz