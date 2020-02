Meldungen des Tages aus Bad Düben und Eilenburg

Bad Düben/Eilenburg

Neben den großen Geschichten gibt es aus Bad Düben, Eilenburg und den Gemeinden der Region auch viele kurze Informationen. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Fahrkartenautomat in Eilenburg beschädigt

Beamte der Bundespolizei entdeckten Mittwochnacht in Eilenburg einen beschädigten Fahrkartenautomaten und verständigten die Polizei. Ein Unbekannter hatte den Automaten mittels Pyrotechnik gesprengt. Sein Versuch, an dessen Inhalt zu gelangen, misslang. Die Höhe des Sachschadens liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Kripobeamte haben die Ermittlungen wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

Farbtupfer für Eilenburg

Die Stadt Eilenburg wird wieder bunt: Die Beete in der Wallstraße sowie die Blumenuhr in der Rinckartstraße sollen alsbald wieder in den verschiedensten Farben erstrahlen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, will die Stadtwirtschaft Eilenburg die Beete Anfang März mit Stiefmütterchen, Hornveilchen und Tausendschönchen bepflanzen.

Funkturmpläne im März im Gemeinderat

Ein Vertreter der Deutschen Funkturm GmbH will im März im Jesewitzer Gemeinderat zu den umstrittenen Plänen vorsprechen. Wie berichtet, ist in Liemehna der Bau eines Funkmastes geplant, der allerdings auf Widerstand in der Bevölkerung stößt, weil sich der Funkturm zu nah an der Wohnbebauung befinden würde. Das Unternehmen will seine Pläne vorstellen. Der Gemeinderat steht vor der Entscheidung, dem Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen oder eben nicht.

Ferien für Eilenburger

Kinder aus Eilenburg und den Ortsteilen zwischen 8 und 13 Jahren können auch dieses Jahr wieder eine Ferienfreizeit nutzen. Vom 27. bis 31. Juli geht es ins Ferienlager Kulturinsel Einsiedel Barth (bei Görlitz) – das sei „der ungewöhnlichste Freizeitpark Deutschlands“. Auf die Kinder warten vielfältige Aktionen, die Unterbringung erfolgt in einer Erlebnisunterkunft, ein kleiner Badestrand ist vor dem Camp, wird informiert.

Geplant sind unter anderem Schatzsuche (im Gruselschloss), Nachtabenteuer, ein Lagerfeuerabend, der Besuch im Streichelzoo, Teilnahme an der Inselolympiade sowie Herumtoben und Klettern auf dem Riesenspielplatz. Spiel-, Bastel- und Sportsachen können kostenlos ausgeliehen werden.

Anmeldungen bis 10. April beim Fachbereich Bürgerservice. Der Teilnehmerbeitrag ist sozialgestützt und beträgt 100 Euro. Das Angebot gilt nur für Kinder der Stadt Eilenburg und der Ortsteile. Information über Frau Mischke, Telefon 03423652 274.

Obstbäume richtig verschneiden

Am Sonntag findet von 10 bis 12 Uhr ein Obstbaumschnittseminar in Hainichen statt. Dabei erfahren die Teilnehmer viel über Kronenaufbau, Schnittführung, Werkzeug, Sicherheit beim Baumschnitt und den richtigen Zeitpunkt, teilte der Landschaftspflegeverband (LPV) mit. Unter Anleitung wird das Obstbaumschneiden geübt. Mit dem richtigen Schnitt könne ein besserer Wuchs erreicht und die Gesundheit des Baumes gestärkt werden. Anmeldung beim LPV unter Tel. 03423 7393000.

Eilenburgs Innenstadt wegen Umzug gesperrt

Montag findet ab 14 Uhr im Innenstadtbereich von Eilenburg der Rosenmontagsumzug statt. Fahrzeugführer müssen mit Vollsperrungen im gesamten Innenstadtgebiet rechnen, informierte die Stadtverwaltung. Weiterhin sei im Verlauf der Umzugsstrecke die Parkverbotsbeschilderung zu beachten. Die Vollsperrungen beginnen gegen 12 Uhr und werden voraussichtlich gegen 18 Uhr beendet. Die Umleitung wird für beide Fahrtrichtungen über den Nordring ausgewiesen.

Zschepplin berät am Dienstag über Haushalt

Bei der letzten Gemeinderatssitzung in Zschepplin vor der Bürgermeisterwahl am 8. März steht als wichtigster Punkt die zweite Lesung des Haushalts 2020 auf der Tagesordnung. Darüber werden die Räte bei der am Dienstag um 19.30 Uhr im Saal Naundorf beginnenden Sitzung, nach der Einwohnerfragestunde debattieren. Außerdem stehen noch ein Bauvorbescheid für ein Eigenheim und der Verkauf zweier Grundstücke in Hohenprießnitz an.

Volkshochschule lehrt Imkern und Feldenkrais

Imkern liegt im Trend. Wer da mitmachen will, kann sich das notwendige Rüstzeug in der Kreisvolkshochschule holen. Am Dienstag, dem 25. Februar, ab 18 Uhr, und an sechs Folgeterminen erhalten Interessenten intensive theoretische und praktische Einblicke in die Bienenhaltung. Neben dem Wissen über die Biologie der Biene wird über das notwendige Handwerkszeug, die Materialien der Imkerei, über die Bienengesundheit, die Wachsaufbereitung und das Bienenrecht gesprochen. Der Kurs findet sowohl an der Volkshochschule als auch an einem Bienenstand in Eilenburg statt.

Natürliches Lauftraining steht im Mittelpunkt eines einmaligen Kurses, der am Sonnabend, dem 29. Feburar, um 9.30 Uhr startet. Teilnehmer lernen nach der Feldenkrais-Methode, wie sie sich einen gesunden und effektiven Laufstil aneignen können. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Die Übungen werden im Gehen und liegend durchgeführt.

Anmeldungen für die beiden Kurse sind über das Formular auf der Homepage www.vhs-nordsachsen.de oder in der Geschäftsstelle am Dr. Külz-Ring 9 in Eilenburg, Telefon 03423/ 700440, möglich.

Vereine für Stadtfest gesucht

Vereine können sich auf dem Eilenburger Stadtfest, das vom 5. bis 7. Juni stattfindet, präsentieren. Zum einen gebe es die Möglichkeit, am Vereinsprogramm am 6. Juni von 10 bis 17 Uhr teilzunehmen oder aber mit einem Stand zur Vereinspräsentation vertreten zu sein, teilte die Stadtverwaltung mit. Freie Standflächen seien noch verfügbar. Um ein abwechslungsreiches Programm für den Stadtfest-Samstag zu planen, werden die Vereine um Unterstützung gebeten. Interessierte Vereine oder Institutionen können auf der Hauptbühne am Marktplatz einen Einblick in ihre Arbeit geben.

Bei Interesse werden Anmeldungen bis zum 3. April unter Telefon 03423 652273 oder via E-Mail: veranstaltungen@eilenburg.de entgegengenommen.

Workshop zu Kommunikation im Naturpark Dübener Heide

Vertreter des Naturparks Dübener Heide laden in Zusammenarbeit mit dem beauftragten Fachbüro neuland+ am Freitag, dem 6. März, von 13.30 bis 16.30 Uhr zur Fachtagung in das Naturparkhaus in Bad Düben ein. Unter dem Titel „Informationsvermittlung und Digitale Kommunikationsstrategien“ werden Konzepte und Studien zur und für die Dübener Heide und neue Techniken vorgestellt, informierte der Verein Dübener Heide, Träger des gleichnamigen Naturparks.

Am Montag, dem 16. März, sind dann Bildungsanbieter aufgerufen, sich am Workshop „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“ zu beteiligen. Darin soll das bisherige Konzept für nachhaltige Bildung in der Dübener Heide diskutiert und weiterentwickelt werden. Der Workshop findet von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Naturparkhaus statt.

In der Dübener Heide wird derzeit der Naturpark-Entwicklungsplan 2030 erarbeitet. Er stellt die Ziele für die Zukunft der Dübener Heide als Naturpark bis zum Jahr 2030 dar. Seit Herbst finden regelmäßig themenspezifische Workshops und Fachtagungen statt. Aktuell werden die Handlungsfelder „Information und Kommunikation“ sowie „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“ erarbeitet.

Der Naturpark Dübener Heide wurde 1992 gegründet. Er umfasst 75 000 Hektar Gesamtfläche in Sachsen und Sachsen-Anhalt und ist das größte zusammenhängende Mischwaldgebiet in Mitteldeutschland. Träger ist der rund 350 Mitglieder starke Verein Dübener Heide, der im März 1990 gegründet wurde.

Nähere Informationen zum Naturpark-Entwicklungsplan 2030 sowie die detaillierten Programme für beide Fachveranstaltungen gibt es unter www.naturpark-duebener-heide.de. Beide Veranstaltungen sind für alle offen. Interessenten werden gebeten, sich vorab unter info@naturpark-duebener-heide.com anzumelden.

