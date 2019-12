31 Verletzte innerhalb kurzer Zeit im Krankenhaus aufnehmen und versorgen – Szenarien wie diese erleben Dr. Lutz Badura von der Klinik Eilenburg selten oder nur zu Übungseinsätzen. Am Montag wurde ein solches Szenario Wirklichkeit, als in einem Geflügelbetrieb in Mockrehna Giftstoffe austraten.