Meldungen des Tages aus Bad Düben und Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Neben den großen Geschichten gibt es aus Bad Düben, Eilenburg und den Gemeinden der Region auch viele kurze Informationen. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Mockrehna : Vorschläge einreichen

Wahlvorschläge für die Bürgermeisterwahl im März in Mockrehna können bis 9. Januar bei der Gemeindeverwaltung eingereicht werden. Bis dahin sind auch Unterstützerunterschriften für Bewerber möglich, deren Parteien oder Vereinigungen nicht im Gemeinderat vertreten sind. Für Amtsinhaber Peter Klepel (parteilos) und den Kandidaten der Freien Wählergemeinschaft, Michael Busse, sind diese nicht notwendig. In der Zeit vom 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar bleibt die Gemeindeverwaltung geschlossen. Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge können aber am Freitag, dem 27. Dezember, von 9 bis 11.30 Uhr sowie am Montag, dem 30. Dezember, von 9 bis 12 Uhr im Einwohnermeldeamt geleistet werden. Die Gemeinde Mockrehna wählt am 15. März einen neuen Bürgermeister

Festveranstaltung in der Stadtkirche

Am Dienstag jährt sich zum 200. Male die Wiedereinweihung der Bad Dübener Stadtkirche. Ab 18 Uhr findet dazu in der Stadtkirche eine Festveranstaltung mit einer Andacht und einem Vortrag mit Auszügen aus der Festschrift von Stadtchronist Lutz Fritzsche über die weitaus ältere und bewegte Geschichte des Gotteshauses und der Kirchengemeinde statt. Im Anschluss wird es einen Empfang mit Imbiss in der Aula des Evangelischen Schulzentrums geben.

Zschepplin debattiert über neue Kita

Bei der letzten Zscheppliner Gemeinderatssitzung in diesem Jahr am Dienstag wird nach der Einwohnerfragestunde der „Antrag auf Errichtung eines Ersatzneubaus für die Kita in Hohenprießnitz“ behandelt. Zudem geht es ab 19 Uhr in der Gaststätte „Zur Grünen Muldeaue“ in Glaucha gleich um vier Bebauungspläne, drei davon betreffen Hohenprießnitz, einer Naundorf. Am Ende soll ein Beschluss über die überplanmäßigen Aufwendungen für die Kita Wolkenschäfchen in Glaucha gefasst werden.

Bushaltestelle für Sprotta-Platte

Der Ortschaftsrat in Sprotta beschäftigt sich auf seiner nächsten Sitzung mit der Gestaltung der Bushaltestelle Sprotta-Platte. Dazu soll das Projekt vorgestellt und darüber beraten werden. Außerdem geht es in der Zusammenkunft um die Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung, den Veranstaltungsplan 2020 und die Termine für die Ortschaftsratssitzungen im neuen Jahr. Die öffentliche Sitzung beginnt am Mittwoch um 18.30 Uhr in Kerstins Rasthof an der B 87.

Von lvz