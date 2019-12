Meldungen des Tages aus Bad Düben und Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Neben den großen Geschichten gibt es aus Bad Düben, Eilenburg und den Gemeinden der Region auch viele kurze Informationen. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Neujahrswillkommen in Bad Düben

Bad Düben startet das Jahr diesmal etwas anders als in den Vorjahren. Anstatt zum traditionellen Neujahrsempfang im Heide Spa lädt Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) am 5. Januar, 10 Uhr, zum Neujahrs-Willkommen mit ökumenischer Andacht der Kirchgemeinden in die Obermühle. Wegen der im Januar anstehenden Feiern anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Heide Spa verzichtet die Stadt diesmal auf den traditionellen Empfang. Wer am ersten Sonntag im Neuen Jahr bei einem Glas Glühwein unter freiem Himmel das neue Jahr begrüßen möchte, kann sich eine Einladung im Rathaus der Stadt Bad Düben (Büro Bürgermeisterin) abholen.

Wanderung zum Schloss

Naturparkführerin Birgit Rabe lädt zu einer Wanderung in die Nähe eines verwunschenen und relativ unbekannten Schlosses ein. Im Wald leben verschiedene Tierarten, die die Teilnehmer mit etwas Glück auch zu Gesicht bekommen. Diese rund drei Kilometer lange Tour findet am 27. Dezember ab 11.30 Uhr sowie am 30. Dezember ab 13 Uhr statt. Eine Anmeldung ist notwendig unter 03423 758370; Erwachsene zahlen 10 Euro.

Teilnehmer: maximal 15 und mindestens 10; Treffpunkt: Ort Falkenberg (bei Dahlenberg), an der ehemaligen Gaststätte hinter dem Kreuzungsbereich Kastanienallee/ Kossaer Straße

Mega-Oldie-Disco in Audenhain

Samstag wird im Tanzlokal „Trailer Audenhain“ die nächste Mega-Oldie-Disco geboten. Alle alten und jungen Besucher sind eingeladen, im Brückendorf dabei zu sein, wenn von Anfang bis Ende die besten Hits der vergangenen Jahrzehnte wiedergegeben werden. Die Mega Oldie-Disco beginnt bereits um 19 Uhr, und um 22 Uhr wird der Einlass geschlossen.

Am Wanderrastplatz geht es ab Januar weiter

Vorbereitende Arbeiten hat es bereits gegeben, ab Januar soll es dann in puncto neuer Wanderrastplatz am Bad Dübener Natursportbad mit PKW- und Fahrradstellplätzen, Lademöglichkeiten für E-Bikes und Wohnmobilstellplätzen mit Ver- und Entsorgungseinrichtungen weitergehen. Die Maßnahme kostet rund 410 000 Euro. Ein Großteil davon wird gefördert.

Noch freie Plätze für Moorwanderung

Dübener Heide Für die familien- und altersgerecht geführten Moorwanderungen durch den Winterwald meldet Heidemönch Roland Gempe für den 27., 29. und 30. Dezember, jeweils ab 10 Uhr, noch freie Plätze. Mit Schuhwerk und Kleidung sollte man sich auf die Witterungslage und eine zirka 5 Kilometer lange Wanderung einstellen. Anmeldung unter 0172/9668745 erforderlich. www.heidemoench.de

Führungen durch die Bergkeller

Auch im nächsten Jahr können Interessierte wieder auf Tour durch Eilenburgs Unterwelt gehen. Die erste öffentliche Bergkellerführung startet am 25. Januar um 9 und 10.30 Uhr in der Kellerstraße. Der nächste Termin ist dann der 22. Februar. In den Winterferien gibt es spezielle Führungen für Ferienkinder „Auf den Spuren der Heinzelmännchen“. Termine sind Dienstag, 11. Februar, 10 Uhr, und Dienstag 18. Februar, 10 Uhr. Anmeldungen im Stadtmuseum Eilenburg, Telefon 03423/652222

Vereine können Förderung beantragen

Alle Eilenburger Vereine sind aufgerufen, eine Vereinsförderung zu beantragen. Anträge für das Jahr 2020 können bis zum 7. Februar bei der Stadtverwaltung Eilenburg, Fachbereich Bürgerservice eingereicht werden, wird informiert. Der Antrag kann formlos gestellt werden, muss aber folgende Daten enthalten: Anzahl der Mitglieder bis 21 Jahre sowie die Zahl der Mitglieder ab 21 Jahre, Name des aktuellen Vorsitzenden mit Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, aktuelle Bankverbindung (IBAN) des Vereins beziehungsweise der Selbsthilfegruppe, Fördersumme sowie Förderzweck. Kriterien der Vereinsförderung sind: Die Tätigkeit ist ehrenamtlich. Es handelt sich um einen eingetragenen Verein oder eine Selbsthilfegruppe. Der Verein ist in der Stadt Eilenburg oder als Ortsgruppe tätig und erbringt Leistungen für Bürger der Stadt Eilenburg. Weiteres Kriterium ist ein Vereinsjubiläum ab 10 Jahre des Bestehens in 10-Jahres-Schritten.

Höchste Bewilligungssumme pro Verein sind 2000 Euro, wird mitgeteilt. Sie bemisst sich unter anderem nach der Höhe der Haushaltsplansummen für Sport/Soziales/Kultur und Sonstige, der Größe des Vereins beziehungsweise der Selbsthilfegruppe, dem Umfang der Vereinstätigkeit sowie der Bedeutung der Veranstaltung für die Öffentlichkeit. Rückfragen sind möglich bei Birgit Illo, Telefon 03423/652233

Orts-Chefs beraten zu E-Mobilität

Einmal im Quartal treffen sich die neun Bürgermeister des Torgauer Altkreises zu einer Beratung, unter ihnen der Mockrehnaer Orts-Chef Peter Klepel (parteilos). Neben aktuellen Themen geht es ihm sowie den Oberhäuptern von Arzberg, Beilrode, Belgern-Schildau, Dommitzsch, Dreiheide, Elsnig, Torgau und Trossin auch ums Austauschen von Erfahrungen. Jetzt versammelte sich das Gremium für runde zwei Stunden in Süptitz. Bei der Verabschiedung von Wolfgang Sarembe (Dreiheide) in den Ruhestand wurden die Themen Stand der E-Mobilität für Land-Kommunen, Weiterbildungsmöglichkeiten der neuen Gemeinderäte sowie die kommunale Beteiligung an der Torgauer Fernwasserversorgung besprochen.

Zudem wurden die Chancen einer engeren kommunalen Zusammenarbeit erörtert. Hinsichtlich einer verstärkten thematischen Kooperation soll bei der nächsten Zusammenkunft über die Inhalte einer gemeinsamen Konzeption gesprochen werden. Das nächste Treffen findet im ersten Quartal 2020 in Elsnig statt.

Von lvz