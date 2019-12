Meldungen des Tages aus Bad Düben und Eilenburg

Bad Düben/Eilenburg

Neben den großen Geschichten gibt es aus Bad Düben, Eilenburg und den Gemeinden der Region auch viele kurze Informationen. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Konfirmanden bereiten Gedenktag vor

Die Konfirmanden der evangelischen Kirchgemeinde Eilenburg bereiten derzeit gemeinsam mit Pfarrerin Richter den Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar vor. Dabei werden sie auch die Synagoge in Leipzig besuchen, wird informiert.

Nach einer Statistik des Bundesministeriums des Inneren hat sich die Anzahl der registrierten antisemitischen Gewalttaten in Deutschland von 36 im Jahr 2015 auf 69 bis Mitte 2019 nach oben entwickelt. Umso wichtiger sei es, das Erinnern nicht zu vergessen, damit so etwas wie Konzentrationslager und die Verfolgung von Minderheiten bis hin zur Vernichtung nie wieder geschehen, wird betont.

Am 27. Januar – dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus – gibt es um 18 Uhr wieder eine Andacht in der Nikolaikirche, gehalten von Pfarrerin Edelgard Richter. Im Anschluss daran sind alle eingeladen zum gemeinsamen Gespräch, Austausch und einem kleinen Imbiss in den Räumen des Mehrgenerationenhauses Arche, wird angekündigt.

Einwohnerzahlen sind stabil

der Stadt Eilenburg lebten zum Stichtag 31. September 15 580 Einwohner. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes hat die Große Kreisstadt damit die Bevölkerungszahl im Vergleich zum 31. Dezember 2018 weitgehend halten können. Die Kommune wirbt seit 2016 mit der Kampagne „Lieblingsstadt Eilenburg – das Beste an Leipzig“ für den Zuzug junger Familien.

Auch in Bad Düben liegt die Bevölkerungszahl mit 7850 Einwohnern zum Stichtag Ende September auf annähernd gleichem Niveau wie im Jahr davor.

Sperrungen in den Ortsteilen

Im Eilenburger Ortsteil Zschettgau ist ab Montag, dem 6. Januar, der Bereich Am Käuzchenturm, Im Bauerndorf halbseitig gesperrt. Grund dafür sind die Ortsnetz-Verkabelung und Verlegung von Mittelspannungskabel für Mitnetz Strom.

Aus diesem Grund gibt es auch im Ortsteil Pressen Sperrungen. Betroffen ist bis 31. Januar die Gemeindestraße. Abschnittsweise halbseitig gesperrt sind zudem die Straßen Am Ring, Siedlung in Kospa. Hier werden bis Ende Januar Mittelspannungskabel verlegt.

Jesewitzer Bibliothek lädt ein

Die Bibliothek in der Alten Dorfstraße in Jesewitz weist auf ihren aktuellen Bestand an Kinder- und Jugendliteratur sowie Romanen für Erwachsene hin. Derzeit seien Bestseller zur Ausleihe erhältlich wie „Die Suche“ von Charlotte Link oder „Vergib uns unsere Schuld“ von Hera Lind.

Geöffnet ist die Bibliothek wieder ab dem 7. Januar dienstags und donnerstags von 9.30 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr beziehungsweise 17 Uhr (Donnerstag).

Battaune: Straßenbau kommt nun erst 2020

Die drei an sich für 2019 geplanten Projekte im Straßen- und Gehwegebau in dem Doberschützer Ortsteil Battaune sind auf 2020 verschoben. Dafür gibt es verschiedene Gründe. So soll beim Bau der Sprottaer Straße nun gleich noch die Trinkwasserleitung gewechselt werden. „Doch für die dafür notwendige Durchörterung des Schwarzbaches gab es so schnell keine wasserrechtliche Genehmigung“, erklärt Bürgermeister Roland Märtz ( CDU). Bei dem Fußweg in der Bauttauner Hauptstraße hat es bei Eigentumsfragen geklemmt. Und beim Wiesenweg war das bisher verwendete Pflaster nicht im Angebot. Da es aber im neuen Jahr nachproduziert werden kann, lag das Warten darauf nahe.

Ehrung für Wehr später

Normalerweise nutzt Bad Düben die Gunst der Neujahrsempfangs-Stunde, um Kameraden der drei Freiwilligen Feuerwehren zu ehren. 2020 ist dies bekanntermaßen anders. Wegen der anstehenden Feiern des Heide Spa gibt es statt eines Empfangs am 5. Januar ein Neujahrswillkommen. Die Ehrung der Kameraden soll dann am 30. Januar zum Neujahrsempfang der Bundespolizeiabteilung Bad Düben nachgeholt werden.

Von den Kameraden der Wehr sei allerdings angeregt worden, diese Form der Anerkennung künftig anders zu gestalten, sagte Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Wie, wollte sie allerdings noch nicht sagen.

Neujahrsbaby wird erwartet

Im Krankenhaus in Eilenburg könnte es am 1. Januar ein Neujahrsbaby geben. Wie die Klinik mitteilte, gebe es zwei werdende Mütter, die in diesen Tagen entbinden könnten. Ob der errechnete Geburtstermin auch tatsächlich eintritt, ist offen, da die Schwangerschaftsdauer von Frau zu Frau variieren kann.

In der Klinik in Eilenburg sind in diesem Jahr schon 314 Kinder geboren worden. Das Krankenhaus verfügt über eine großzügig gestaltete Entbindungsabteilung.

Pittiplatsch kommt ins Heide Spa

„Pittiplatsch – so ein Zirkus“ heißt es am Sonntag um 16 Uhr im Bad Dübener Heide Spa. Im neuen Programm geht es mit Spaß, Spannung und viel Musik recht turbulent zu. Es wird gezeigt, dass die schönsten Geschenke nicht gekauft werden müssen. Das Buch für die neue Show schrieb Martin Karl, die Musik stammt aus der Feder von Helmut Frommhold. Gespielt wird mit den Original-Puppen aus dem Fernsehen, geführt von den Mitwirkenden des Pittiplatsch-Ensembles. Vorstellung am 5. Januar, 16 Uhr, Heide Spa Bad Düben, Vorverkauf: Heide Spa, Reiseagentur 2 PS

Wanderung lädt am Sonntag ein

Naturparkführerin Birgit Rabe lädt am 5. Januar zu einer Wanderung rund um den Ochsenkopf über rund 3 Kilometer ein. Spannend dürfte derzeit vor allem die Frage nach dem Wetter sein: „Wird es eine Winterwanderung, weil Schnee liegt, der Frost in den Nasen zwickt? Oder wird es eher eine Frühlingswanderung, bei der die ersten Frühlingsgefühle in der Tierwelt zu hören sein werden“, so Birgit Rabe. Auf jeden Fall wird es eine interessante Waldwanderung.

Anmeldungen sind zwingend erforderlich unter 03423/758370.

Hobbymaler malen im Café Tornau

teressierte können am Sonntag bei Kaffee und Kuchen im Café Tornau den Hobbymalern des Glauchaer Malcafés über die Schultern schauen oder sich selbst probieren. Kleine Leinwand oder 2 Euro sind mitzubringen. Barbara Kaiser gibt Anleitung und Hilfestellung. Telefon: 034243/50379

Von lvz