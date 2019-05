Hohenprießnitz

Am Sonnabend öffnen zum Tag des offenen Hofes Landwirtschaftsbetriebe in ganz Sachsen ihre Türen. Auch die Agrargenossenschaft Hohenprießnitz beteiligt sich von 10 bis 15 Uhr an dem Aktionstag. Wir sprachen darüber mit Tilo Bischoff (43), dem Chef des Unternehmens.

Herr Bischoff, was können Besucher am Sonnabend bei Ihnen alles sehen?

Wir öffnen unsere Milchviehanlage in Zschepplin. Dort können Besucher erfahren, wie Landwirtschaft funktioniert. Dabei können auch unsere 200 Kühe angeschaut werden.

Gibt es spezielle Führungen an diesem Tag?

Ja, unsere Mitarbeiter zeigen die Stallanlage und wir wollen auch eine Flurfahrt machen. Es geht also raus aufs Feld, wo wir dann erzählen, was wir anbauen. Außerdem gibt es Kremserfahrten. Und natürlich haben wir auch für das leibliche Wohl gesorgt. Hat ja auch alles mit Landwirtschaft zu tun – dafür haben wir regionale Anbieter gewinnen können.

Die Milchviehanlage ist eine Säule Ihres Betriebes. Ist der derzeitige Milchpreis denn ertragreich für das Unternehmen?

Der Milchpreis ist aktuell wieder auf einem niedrigeren Niveau. Wir kommen damit zurecht. Aber wir bräuchten höhere Preise, um auch Investitionen tätigen zu können, um damit noch mehr Tierwohl zu gewährleisten.

Warum machen Sie am Tag des offenen Hofes mit?

Wir wollen unseren Landverpächtern und den Besuchern zeigen, wie wir arbeiten und unsere Tiere halten. Über die Landwirtschaft sind leider viele Vorurteile verbreitet. Den Tag wollen wir deshalb auch nutzen, um die auszuräumen.

In Nordsachsen beteiligen sich dieses Wochenende nur drei Betriebe an dem Aktionstag. Wie erklären Sie sich das?

Ich denke, dass macht jeder Betrieb so, wie es ihm in den Zeitplan passt. Bei uns passt es gut, obwohl am Wochenende ja auch noch das Pokalfinale in Berlin ist. In dieser Woche ist der Auftakt – die Saison der Hoffeste ist ja noch lang, in den nächsten Wochen finden noch mehrere Hoffeste in Betrieben statt.

Wir haben Mitte Mai – welche Arbeiten stehen derzeit in Ihrem Betrieb an?

Wir müssen Heu machen. Dafür brauchen wir schönes Wetter. Auf der anderen Seite könnten wir aber auch Regen gebrauchen.

Von Nico Fliegner