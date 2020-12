Millionenschwere Ansiedlung in Eilenburg geplant

Eilenburg

Im Gewerbegebiet auf dem Schanzberg in Eilenburg kündigt sich eine Unternehmensansiedlung an. Nach Informationen der Stadtverwaltung hat die Greenfield Eilenburg GmbH, die sich noch in Gründung befindet, Interesse an einer fünf Hektar großen Fläche mit vorhandenem Gleisanschluss in der Mikael-Agricola-Straße.

Das plant das Unternehmen

Das Unternehmen will das Gelände entwickeln und Hallen für ein anderes Unternehmen errichten, das aus der Automobilbranche stammt und als Zulieferfirma für das Leipziger BMW-Werk tätig werden will. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 27 Millionen Euro. Um welche Zulieferfirma es sich handelt, wurde nicht bekannt. Das Investitionsvorhaben sei auch noch abhängig von einer verbindlichen Zusage seitens BMW, hieß es.

Heiko Leihe, zuständig für Wirtschaftsförderung im Eilenburger Rathaus, zeigt sich zuversichtlich: „Es gibt ein ganz starkes Interesse an dem Grundstück. Wir sind hier sehr optimistisch, dass das klappt. Das Unternehmen hat gute Referenzen.“

Stadtrat begrüßt Investition

Der Stadtrat begrüßt die Investition. „Ich bin über jeden Quadratmeter Fläche froh, der verkauft wird“, sagt Hans Polstersdorf ( CDU). Auch Jürgen Prochnow ( Die Linke) freut sich: „Es ist schön, dass ein Grundstück verkauft wird. Der Name lässt darauf schließen, dass das Unternehmen hoffentlich auch ökologisch baut.“ Prochnow wünscht sich zudem, dass Bäume und Hecken gepflanzt werden. AfD-Stadtrat Ferdinand Wiedeburg hält es indes für bedenklich, wenn das Unternehmen noch nicht existiere und seinen Sitz nicht in Eilenburg habe, denn dann zahle es auch keine Steuern hier. Das scheint aber für die Stadtverwaltung weniger ein Problem zu sein. „So ist das Geschäft, aber die Investition zeigt doch, dass hier wieder etwas passiert“, entgegnete Leihe.

Der Stadtrat hat schließlich den Verkauf der Gewerbefläche zu einem Preis in Höhe von 1 155 000 Euro beschlossen – und zwar einstimmig. „Ich freue mich sehr darüber“, kommentierte Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) Ansiedlung und Stadtratsvotum.

Von Nico Fliegner