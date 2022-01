Mit 75 Jahren ist nun Schluss: Eilenburger Ärztin hört auf

Eilenburg

Als Dr. Ingeborg Fritzsche und ihr Praxisteam 2010 im Rahmen einer Dankeschön-Aktion von der LVZ einen Frühstückskorb überreicht bekamen, kündigte die damals 65-Jährige an: „So lange ich es gesundheitlich schaffe, will ich tätig sein.“ Die Allgemeinärztin ahnte da sicher nicht, dass noch elf Jahre vergehen. Nun aber ist der Zeitpunkt gekommen. Mit dem 1. Januar hat die Medizinerin ihre Praxis in jüngere Hände übergeben.

Suche nach Nachfolger nicht einfach

„Ich hätte längst aufhören können“, sagt Ingeborg Fritzsche, „es hat mir aber immer noch Spaß gemacht.“ Leichter ist es indes nicht geworden, erst recht, seit die eigene Gesundheit und die ihres Mannes nicht mehr so mitspielt. „Für die Patienten war ich immer da und wollte immer, dass sie weiter gut betreut sind.“ Die Suche nach einem Nachfolger sei nicht einfach gewesen, nun wisse sie die Praxis aber in guten Händen. Vermissen wird Ingeborg Fritzsche ihr Team und vor allem ihre Patienten. Keinesfalls fehlen werde ihr die Bürokratie. „Die nimmt immer mehr zu, die Zeit für die Patienten wird immer knapper.“

Nach der Wende Praxis eröffnet

Vor 40 Jahren war die gebürtige Magdeburgerin als Assistenzärztin nach Eilenburg gekommen. „Bleiben wollte ich eigentlich nicht, aber dann habe ich hier meinen Mann kennengelernt.“ Nach der Wende ließ sich die zweifache Mutter als Allgemeinmedizinerin in der Torgauer Landstraße nieder.

Ein Eilenburger übernimmt

Mit Bertram Wagner übernimmt ein Mann, der in Eilenburg groß geworden ist. Einen Großteil seiner praktischen Erfahrung sammelte er in den Kliniken Delitzsch und Eilenburg. Dort sichert er auch jetzt noch Dienste ab. Eine eigene Praxis aber sei schon immer sein Ziel gewesen, so der 42-Jährige und das möglichst auf dem Land. Großstadt wie Land hätten ihr eigenes Flair, man müsse mit den Menschen gut kommunizieren, auf sie eingehen können.

Krankenhaus-Vertreter danken für Zusammenarbeit

Mit Blumen schauten jetzt Sabine Ermer, Ärztliche Direktorin und Medizinische Geschäftsführerin der Kliniken Delitzsch und Eilenburg, und Steffen Penndorf, Verwaltungsdirektor und Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH vorbei. Ingeborg Fritzsche sei im Sinne ihrer Patienten stets „kritisch gewesen, wo es angebracht war“, dankten die beiden für die jahrzehntelange enge Zusammenarbeit.

Von Kathrin Kabelitz