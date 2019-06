Eilenburg

Wenn Susanne Ferl über den Verein Altair erzählt, sind ihren Worten große Freude zu entnehmen. Einmal, weil der Verein, der sich mit Astronomie und Raumfahrt beschäftigt, jüngst ein Gewinner im Rahmen der Heinzelpreis-Verleihung der Stadt Eilenburg war und sich über 150 Euro für die Vereinskasse freuen kann. Zum anderen, weil die Arbeit vor allem mit Kindern so vielfältig ist. Und das begeistert die 45-Jährige, die zu den Gründungsmitgliedern gehört, aber eher im Hintergrund die Geschicke lenkt, unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit „und den ganzen Schriftkram“ zuständig ist, wie sie erzählt.

Altair-Verein bekommt Zuwachs

Seit zwölf Jahren gibt es nunmehr den Altair-Verein, elf Mitglieder zählt er, drei neue kommen in den nächsten Tagen dazu. „Wir sind ein kleiner Verein. Die 150 Euro helfen uns da schon sehr“, zeigt sich Susanne Ferl stellvertretend für ihre Vereinsfreunde dankbar über die Auszeichnung der Stadt. Das Geld soll für Thementage der Astro AG verwendet werden. Ihr gehören Schüler ab der zweiten Klasse an, die sich für Astronomie und alles, was damit zusammenhängt, interessieren. Denn wie spannend der Weltraum sein kann, das wird an Schulen leider nicht mehr gelehrt. Astronomie-Unterricht, wie es ihn früher gab, sucht man heute vergeblich. Da will der Altair-Verein eine Lücke schließen. „Wir möchten die Astronomie den Kindern natürlich auf eine andere Art und Weise näher bringen“, erklärt Suanne Ferl. Die AG trifft sich alle 14 Tage. Und dann geht es vor allem praktisch zur Sache. Ein Mitglied beschäftigt sich mit der Astrofotografie, ein anderes verfügt über 20 Teleskope jeder Größe. Der nächste kennt sich mit der Wissenschaft hervorragend aus.

Die Vereinsmitglieder besuchten schon die Grundschule Berg in Eilenburg und die Grundschule in Authausen und nahmen die Jungen und Mädchen mit auf eine spannende Reise ins Weltall – im übertragenen Sinn natürlich. „Über einen Beamer haben wir Sternenbilder an die Decke projiziert.“

Sommerfest am 20. Juli

Auch die breite Öffentlichkeit will der Altair-Verein für Astronomie begeistern und lädt viermal im Jahr zu sogenannten Sternentischen. Demnächst steht auch wieder das Sommerfest an – es wird am 20. Juli von 14 bis 18 Uhr in und an der Sternwarte in Eilenburg gefeiert. Mit der Landkreis-Einrichtung pflegt der Verein einen engen Kontakt und nutzt das Anwesen unter anderem für Himmelsbeobachtungen. 1965 wurde auf dem Mansberg das 40 Plätze umfassendes Planetarium eröffnet. Hier gibt es bis heute altersgerechte Vorträge für Schulklassen und öffentliche Familienvorstellungen. Edgar Otto gehört zu den Mitgliedern des Altair-Vereins – und ist mit seinen über 90 Jahren das älteste Mitglied. Sein Vater hatte die Sternwarte einst gegründet und war deren erster Leiter. Das jüngste Mitglied ist zehn Jahre alt.

Der Altair-Verein, der sich auch auf Festen immer wieder präsentiert, hat schon wieder neue Pläne. Im kommenden Jahr wollen die Mitglieder neue Projekte angehen und sich damit gezielt an Kitas und Schulen wenden, um das Universum und die Himmelskörper noch mehr in den Fokus zu rücken.

Von Nico Fliegner