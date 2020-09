Mit geplantem Treffpunkt in Zschettgau geht es voran

Zschettgau

Der Platz neben dem Bürgerbegegnungszentrum in Zschettgau wird häufig genutzt: Nicht nur der Weihnachtsmarkt findet dort statt, jedes Jahr ist er auch Austragungsort für das Frühlingsfest im April und das Herbstfest im Oktober. Ortsvorsteherin Roswitha Feustel erklärt zudem, dass sich auf der Grünfläche viele Mütter träfen, nachdem sie ihre Kinder aus dem Kindergarten abgeholt haben. Die Kinder spielten miteinander, während die Mütter noch eine Zeit zusammen verbrächten und sich unterhielten. Allerdings hat der Bereich ein Problem: Es fehlt an Spielmöglichkeiten, es gibt nur eine Wippe und einen Grillplatz.

Das Begegnungszentrum in Zschettgau wird für viele Anlässe genutzt. Quelle: Tobias Wagner

Anzeige

Antrag im Landratsamt eingereicht

Um diese Situation zu ändern, wurde vom Ortschaftsrat Kospa-Pressen ein Konzept für die Neugestaltung und den Ausbau des Platzes entwickelt. Am Freitag wurde nun ein entsprechender Antrag im Landratsamt eingereicht. Dieser Antrag ist der letzte Teil eines zweistufigen Verfahrens zur sogenannten Leader-Förderung. Leader ist ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union, mit dem seit 1991 die regionale Entwicklung im ländlichen Raum unterstützt wird. Die Dübener Heide ist anerkannte Leader-Region für die aktuelle EU-Förderphase. In einer Auswahlsitzung am 10. September hat die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Dübener Heide das geplante Vorhaben in Zschettgau neben zwölf anderen Projekten zur Förderung ausgewählt. Dieser Schritt war Voraussetzung für das Einreichen des Antrags im Landratsamt. Die Lokale Aktionsgruppe Dübener Heide entscheidet jeweils über die Passfähigkeit von Projekten unter anderem in Eilenburg.

Geld kommt teilweise aus dem Sächsischen Ideenwettbewerb

Laut Roswitha Feustel konnte die Leader-Förderung lange nicht in Anspruch genommen werden. Eine der Voraussetzungen dafür ist nämlich, einen Finanzierungsplan für das komplette Projekt vorlegen zu können. Dieser sieht nun wie folgt aus: Von den geschätzten 75 000 bis 80 000 Euro Kosten werden 20 Prozent aus Eigenkapital gezahlt, und zwar aus dem Preisgeld des Sächsischen Ideenwettbewerbs. Die restlichen 80 Prozent kommen zunächst aus dem städtischen Haushalt Eilenburgs. Nach Abschluss der Arbeiten erfolgt dann die nachträgliche Auszahlung der Leader-Gelder, um die Haushalts-Ausgabe auszugleichen.

Ländliches Konzept geplant

Da Zschettgau ländlich geprägt ist, soll der Platz ein passendes Flair bekommen. So ist zum Beispiel ein Spielgerät in Form eines Traktors geplant, auf dem die Kinder klettern können, oder ein Unterstand im Stil einer offenen Feldscheune. Außerdem gibt es auch den Plan, dass ein Schrank als Tauschbörse etwa für Spiele fungiert.

Gleichzeitig soll der Platz aber auch neuen Technologien Platz bieten. So gibt es das Konzept für eine E-Bike- und Handy-Ladestation sowie für die Einrichtung von WLAN-Empfang.

Von Tobias Wagner