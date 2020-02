Mockrehna: Aktuelle Herausforderungen im Wahljahr

Mockrehna

Mit dem Okay des Gemeinderates zum Stromkonzessionsvertrag mit EnviaM, dem Brückenneubau in Audenhain und Umbauarbeiten im Schulzentrum ist Mockrehna ins Jahr 2020 gestartet. Ein Jahr, in dem aus Sicht von Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) unabhängig von der Bürgermeister-Wahl am 15. März große Herausforderungen zu meistern sind:

Schwerpunkt Straßenbau

Doppelhaushalt 2019/2020: Schwerpunkt ist der Straßenbau in Strelln. Der jetzige Bauabschnitt soll Mitte 2020 fertig sein. Planungen für den letzten Abschnitt Richtung Doberschütz laufen. Hinzu kommen der Brückenneubau in Audenhain sowie die Erschließung des Eigenheimstandortes in Mockrehna. Erhalt und die Sanierung kommunaler Gebäude liegen den Ortschaftsräten am Herzen – die Gemeinde plant, die Ex-Schule in Wildschütz behindertengerecht umzubauen sowie Dach, Fenster, Fassade denkmalgerecht zu sanieren. In Wildenhain muss eine Lösung für die Nebengebäude am Gutshaus gefunden werden, ein Vor-Ort-Termin mit dem Ortschaftsrat hat stattgefunden. Der Breitbandausbau wird 2020 in jedem Ort sichtbar. Strelln und Torfhaus sind fertig. Die anderen Ortsteile verfügen in einem Jahr vollständig über Breitband.

Wirtschaftsstandort braucht Infrastruktur

Wirtschaft und Infrastruktur: Mockrehna ist ein interessanter Wirtschaftsstandort, wo Betriebe eine Zukunft sehen – vier Betriebe planen derzeit Erweiterungen. Entsprechend muss die Infrastruktur angepasst werden. Das Baugebiet „Am Gassenteich West“ ist fast vergeben. Erste Planungen für ein weiteres Baugebiet laufen. Auch in Langenreichenbach besteht Bedarf, gemeinsam mit dem Ortschaftsrat soll ein kleines Baugebiet angegangen werden. Im Schulzentrum entstehen durch Umbau zwei neue Klassenzimmer. Bei Kindergartenplätzen muss nachgesteuert werden. Erste Überlegungen sehen einen Erweiterungsbau in der Kita Mockrehna vor, in Schöna und Strelln wird mehr Platz gebraucht.

Große Aufgabe Ärztenotstand

Ärztliche Versorgung: Seit einem Jahr hat Mockrehna einen Ärztenotstand, arbeitet intensiv an einer Lösung. Bemühungen gehen jetzt dahin, ein Medizinisches Versorgungszentrum anzusiedeln. Das Spektrum der mobilen und stationären Versorgung der älteren Bürger soll größer werden, in Audenhain planen Rosel Müller-Süptitz und ihr Mann, eine Tagespflege mit 24 Plätzen und Arztpraxis zu bauen und das Gutshaus in ein Mehrgenerationenhaus zu verwandeln.

Sanierung und Erweiterung

Jugend- und Vereinsarbeit: Mit 7 Jugendclubs ist die Gemeinde gut aufgestellt. Es gibt seit letztem Jahr regelmäßige Gespräche der Jugend mit dem Gemeinderat. Ein Projekt ist die Sanierung des Sportlerheimes in Mockrehna. Auch das Schalmaiengebäude in Langenreichenbach soll erweitert werden, die Klärung des Landeigentums ist mit Abschluss eines Erbpachtvertrages geklärt. Die Investition könnte von Leadermitteln profitieren. Zur Unterstützung von Vereinen stellt der Gemeinderat seit 2019 Geld bereit, das der jeweilige Ortschaftsrat eigenständig einsetzen kann. Dieses könnte aufgestockt werden.

Zwei Radwege geplant

Radwegeausbau: Thomas Wejda (FWG) sprach zum Thema der Infrastruktur den Radwegausbau an. Zwei Radwege werden inklusive Förderung geplant – das noch fehlende Stück an der B 87 vor der Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH sowie der Radweg entlang der S 16 von Mockrehna nach Audenhain.

Gemeinde auch für Bedarfshalt der Regionalbahn

Haltepunkt Klitzschen: Die Gemeinde unterstützt Bestrebungen der Bürger, einen Bedarfshalt der Regionalbahn einzurichten. Dazu gab es Gespräche mit dem Landrat. Zudem laufen Gespräche mit dem Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig zwecks Erweiterung der Park & Ride-Anlage.

Neues Einsatzfahrzeug für Mockrehna

Feuerwehr: Der Großeinsatz bei der Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH hat gezeigt, dass die Wehren gut aufgestellt sind, aber auch, wie wichtig Struktur und Ausstattung sind. Mockrehna erhält ein neues Einsatzfahrzeug HLF 20. In Langenreichenbach könnte das Löschwasserproblem mit Hilfe eines Großtankers gelöst werden.

Von LVZ