Mockrehna: Autofahrerin (29) nach Unfall schwer verletzt

Mockrehna

Ein Vorfahrtsfehler führte am Donnerstag gegen 9 Uhr zu einem Unfall in Mockrehna. Das teilte die Polizeidirektion Leipzig am Freitag mit.

Dacia-Fahrer übersieht Skoda

Den Angaben zufolge fuhr der Fahrer (62) eines Pkw Dacia auf der Staatsstraße 16 in Richtung Battaune und wollte an einer abknickenden Vorfahrtsstraße geradeaus den Kreuzungsbereich Dommitzscher Straße/Battauner Straße überqueren. Dabei übersah er einen bevorrechtigten, von rechts kommenden Skoda, dessen Fahrerin (29) auf der Staatsstraße 16 fuhr und aus Richtung Wildenhain kam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge in der weiteren Folge nach rechts von der Fahrbahn abkamen.

10 000 Euro Schaden

Die 29-Jährige wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung.

Von sg