Langenreichenbach

Vor kurzem feierte Christa Liehr ihren 75. Geburtstag. Ans Aufhören denkt sie aber immer noch nicht. Seit 20 Jahren, so hebt Mockrehnas Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) hervor, „betreut sie als ehrenamtliche Mitarbeiterin unsere kleine Bibliothek in Langenreichenbach“.

Jeden Donnerstag geht’s in die Bibliothek

Jeden Donnerstag öffnet sie von 16 bis 18 Uhr die Räume, die sich im Erdgeschoss des Gebäudes vom Abwasserzweckverband befinden, sorgt durch regelmäßigen Tausch von Büchern in der Kreisergänzungsbibliothek Torgau für ihre rund 200 Leser stets für neuen und abwechslungsreichen Lesestoff.

Mit Freude im Ehrenamt aktiv

„Wer Christa Liehr in ihrer Bibliothek einmal besucht“, so der Bürgermeister weiter, „spürt die Freude, mit der sie diese ehrenamtliche Tätigkeit ausführt.“ Und für kleine Leser, so wird am Schluss noch verraten, habe Christa Liehr auch mal was zum Naschen parat. Für den Bürgermeister sowie die stellvertretende Hauptamtsleiterin Andrea Gnieser war dies allemal ein Grund, nicht nur zum Jubiläum persönlich zu gratulieren, sondern auch mal Danke zu sagen.

Von Ilka Fischer