Mockrehna

In Mockrehna haben unbekannte Täter die Zugangstür einer leerstehenden Gaststätte aufgehebelt. In dem Gebäude demontierten sie dann eine komplette Heizungsanlage und transportierten sie ab. Der Stehlschaden liegt laut Polizei im unteren fünfstelligen Bereich. Entdeckt wurde die Tat am Donnerstagvormittag.

Polizei ermittelt

Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls wurden aufgenommen.

