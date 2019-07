Mockrehna

Ein unbekannter Täter drang am Wochenende in einen forstwirtschaftlichen Betrieb in Mockrehna ein und richteten großen finanziellen Schaden an. Der Maschendrahtzaun des Forstbetriebes wurde durchtrennt, so gelangte der Täter auf das Firmengelände. Dort wurden die Tankdeckel von zwei Waldvollholzerntemaschinen der Marke Harvester gewaltsam entfernt und die Tanks mit Erde befüllt. Schaden: 100 000 Euro!

Von lvz