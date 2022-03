Mockrehna

Erneut wurde ein Fahrkartenautomat in Nordsachsen gesprengt. Unbekannte haben in Mockrehna in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch den Automaten ins Visier genommen. Gegen 22.40 Uhr war ein lauter Knall zu hören. Die unbekannten Täter gelangten jedoch nicht an die Geldkassette. Der Fahrkartenautomat wurde aber komplett zerstört. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 30 000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Zusammenhänge werden geprüft

In der Region Nordsachsen wurden in den letzten Wochen mehrere Fahrkartenautomaten gesprengt. Im Januar wurde der Oschatzer Automat Opfer eines Anschlags. Vor einem Monat war der Automat am Eilenburger Bahnhof in der Stadt betroffen, dieser ist inzwischen repariert und wieder in Betrieb. Wenige Tage später sprengten ebenso unbekannte Täter den Fahrscheinautomaten in Eilenburg Ost. Die Polizei ermittelt wegen Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen. Es werden auch Zusammenhänge zwischen den Taten in Nordsachsen geprüft. „Da die Ermittlungen noch laufen, gibt es hierzu jedoch noch keine weiteren Informationen“, so die Polizeidirektion Leipzig.

Die Deutsche Bahn betreibt nach eigenen Angaben rund 7000 Fahrkartenautomaten. Der Anschaffungspreis für einen Selbstbedienungsautomaten liegt bei rund 30 000 Euro. Um sich besser zu schützen, hat die Deutsche Bahn 2014 ein Farbmarkierungssystem für die Geldbestände in den Automaten eingeführt. Dies soll bei der Fahndung nach den Tätern helfen.

Fahrscheine können Sie hier erwerben

„Grundsätzlich können Reisende im Nahverkehr ihre Fahrscheine beim Kundenbetreuer im Zug kaufen, wenn Automaten defekt sind oder es keine Verkaufsstelle gibt“, erklärt ein Sprecher der Deutschen Bahn. Außerdem kann man Tickets in der App DB Navigator oder den folgen Apps kaufen: Mooveme, Fairtiq oder Leipzigmove, sowie unter www.mdv.de/tickets/ticketverkauf/

Von Juliane Staretzek