Mockrehna

Der Impfbus des Landkreises Nordsachsen hält am Mittwoch, dem 5. Mai, und am Sonnabend, dem 15. Mai, in Mockrehna. Von 10 bis 18 Uhr werden am ehemaligen Getränkemarkt, Reichsstraße 3 in Mockrehna, die Impfungen durchgeführt. Alle Einwohner ab 70 Jahre haben die Möglichkeit sich dort impfen zu lassen. Insgesamt stehen 150 beziehungsweise 130 freie Plätze zur Verfügung.

Telefonische Anmeldung ab Dienstag

Die Gemeindeverwaltung, die zusammen mit Landratsamt und DRK diese Aktionen organisiert, weist darauf hin, dass eine telefonische Anmeldung zwingend notwendig ist. Die Anmeldung ist ab Dienstag, 6. April, 10 Uhr, unter folgender Telefonnummer möglich: 034244 57431. Die Terminvergabe erfolgt entsprechend der Reihenfolge der Anrufe.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die notwendigen Formulare sind dann im Vorfeld der Impfung in der Gemeindeverwaltung Mockrehna abzuholen und ausgefüllt zum vereinbarten Impftermin mitzubringen. Sie stehen ebenfalls im Internet unter www.mockrehna.de zum Ausdrucken bereit. Zum Impftermin sind Personalausweis, Chipkarte und Impfausweis mitzubringen.

Von ka