Mockrehna: Polizei ermittelt nach Unfall

Mockrehna

Der Fahrer eines Pkw Nissan fuhr Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr im Mockrehnaer Ortsteil Audenhain auf der Straße Am Schwarzen Graben in Richtung Huxel. Der 63-Jährige kam in der weiteren Folge mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Grundstückszaun und kollidierte mit dem Betonmast eines Energieversorgers, informierte die Polizeidirektion Leipzig.

Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht und ambulant versorgt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Die Polizei in Torgau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Von lvz