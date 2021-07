Mockrehna: So geht es bei Netto und Penny weiter

Mockrehna

Zum Standort Mockrehna haben sich Penny und Netto, die hier seit Jahren vor Ort sind, bereits bekannt. Der eine Einkaufsmarkt soll größer, der andere umgestaltet werden. Nun zeichnet sich zumindest bei einem der Discounter schon konkret ab, wie es weitergeht.

Netto-Markt

Netto: Pläne für einen Neubau hatte das Unternehmen vor einigen Jahren wieder verworfen. Nun wird er am bestehenden Standort an der B 87 umgebaut. Die Renovierungsarbeiten, so Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation von Netto Marken-Discount, werden zunächst bei laufendem Betrieb Ende Juli beginnen. In dieser Zeit werde eine Leergutannahmestelle sowie ein neuer Backshop in die Filiale integriert und die Verkaufsfläche erweitert. Ab November wird die Filiale dann aufgrund umfangreicherer Umbauten kurzzeitig geschlossen. „In dieser Zeit wird die Netto-Filiale unserem neuen Netto-Konzept angepasst. Ziel ist es, die Filialatmosphäre zu beruhigen, Designelemente der überarbeiteten Markenkommunikation anzupassen und die Struktur klarer gegenüber den Kundinnen und Kunden zu kommunizieren“, so Christina Stylianou. Die Wiedereröffnung soll vor Weihnachten erfolgen.

Penny-Markt

Penny: Verhaltener klingt es derzeit aus Richtung der Penny-Zentrale. Der derzeit nahe der Schule ansässige Markt soll um 200 Quadratmeter erweitert und dann 800 Quadratmeter groß werden – allerdings an einem anderen Standort. Wie berichtet, ist die lange diskutierte Variante in Höhe der Kirchen vom Tisch. „Es stimmt, dass die nicht optimale Erreichbarkeit dazu geführt hat, die Entwicklung eines neuen Marktes in der Reichsstraße einzustellen“, so Angelika Leifer, Vertrieb Innen Region Ost. „Wir sind, wie an vielen Standorten, dabei, eine Verbesserung der jetzt vorhanden Situation herbeizuführen. Dafür lassen wir uns alle Optionen offen.“

Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) hatte bereits vor einiger Zeit bestätigt, dass die Filiale nun auf einem Areal an der B 87, weiter in Richtung Gewerbegebiet, gebaut werden soll. Im vergangenen Jahr sei es gelungen, zwischen Privateigentümer und Gemeinde eine Einigung über den Erwerb zweier Grundstücke direkt an der B 87 zu erzielen. Ärger wegen einer nicht vorhandenen Linksabbiegespur oder besorgter Anwohner eines Wohngebietes werde es definitiv nicht geben. Konkretere Angaben zu einem Baubeginn hat der Bürgermeister indes auch noch nicht. Er rechne aber nicht damit, dass es dieses Jahr noch losgehe.

Von Kathrin Kabelitz