Mockrehna

Verletzt wurden zwei Männer bei einem Unfall am Mittwoch gegen 15.30 Uhr bei Mockrehna, informierte die Polizeidirektion Leipzig. Der 50-jährige Fahrer eines Pkw Audi fuhr auf der Bundesstraße 87 in Richtung Torgau. Am Abzweig Gräfendorf/Audenhain übersah er einen am Straßenrand pannenbedingt stehenden Pkw Ford und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf das Fahrzeug auf.

Der 20-jährige Insasse des Fords erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Der Audi-Fahrer erlitt ebenfalls Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung wurden aufgenommen.

Von lvz