Mockrehna: Was Ex-Bürgermeister Konrad Rülke heute macht

Mockrehna

Von 1990 bis 2006 war Konrad Rülke Bürgermeister in Mockrehna. 16 Jahre lang lenkte er die Geschicke der zunächst kleinen, später mit den dazu gekommenen Dörfern großen Gemeinde, die zwischen Eilenburg und Torgau liegt. Was macht der 78-Jährige heute und wie geht es ihm? Die LVZ fragte nach.

Ausführliche Zeitungsschau

„Ich genieße meinen Ruhestand“, erzählt er bei einem Treffen am Vormittag in seinem Haus in Mockrehna, das er erst vor vier Jahren im Bungalowstil baute. Rülke schläft gern lang, erzählt er, da ist der Termin um 9.30 Uhr fast schon zu früh für ihn. Zumindest fällt er in die täglich beginnende Zeitungsschau nach dem Frühstück, die von 10 bis 11 Uhr andauert und „immer sehr ausführlich ist“, wie er sagt. „Danach arbeite ich die Aufträge meiner Frau ab. Sie ist die Befehlshaberin bei uns im Haus“, scherzt er. Nach dem Essen hält er Mittagsruhe.

Die Ruhe ist dem Rentner inzwischen lieb geworden und wichtig. „Früher konnte ich nicht schlafen. Ich hatte in der Woche um die drei Abendversammlungen.“ Da schleppe man so einiges gedanklich mit sich herum. Und früh bei Zeiten klingelte dann der Wecker und im Büro wartete die Arbeit.

Reisen geplant

Die vermisst der studierte Landwirt, der zu DDR-Zeiten in leitender Position beim Meliorationsbau in Mockrehna und später im Kombinat Industrielle Mast tätig war, nicht. Er hat keinerlei politische Ämter mehr inne, sei aber weiter an Politik interessiert, auch auf kommunaler Ebene. In diesem Jahr wolle er mit seiner Frau zwei Reisen unternehmen: die große Donaufahrt, bei dieser geht es 21 Tage ab Passau mit dem Schiff durch zauberhafte Landschaften. Und dann will er noch für 14 Tage nach Sizilien – mit einem Reisebus von Geißler Reisen in Eilenburg.

Engagement für Dorfkirche

Ehrenamtlich engagiert er sich für die Kirche im Dorf, deren Markenzeichen die Axt im Turm ist, die der Pumphut einst geworfen haben soll. Gerade sichtet er Kostenvoranschläge für die Dachsanierung. Rülke war die letzten Jahre im Gemeindekirchenrat. Jetzt seien junge Leute am Ruder – und dies sei richtig so, sagt er.

Blick auf die Bürgermeister-Wahl

Mit Spannung verfolgt der frühere Gemeindechef auch die Bürgermeister-Wahl am 15. März in seiner Gemeindeund hält den Kandidaten Michael Busse (Freie Wählergemeinschaft) für fähig. „Ich hatte ein zweistündiges Gespräch mit ihm. Er ist intelligent, aufgeschlossen und bürgerfreundlich. Das gefällt mir.“

Alles in allem ist Konrad Rülke, der zwei Kinder, zwei Enkel und inzwischen auch zwei Urenkel hat, in vielen Dingen gelassener geworden und längst angekommen in seinem Leben jenseits der politischen Bühne. „Ich fühle mich sehr gut und mir geht es gesundheitlich auch gut“, sagt er. Möge das noch lange so bleiben.

Von Nico Fliegner