Mockrehna: Wehr verhindert Übergreifen der Flammen

Mockrehna

Einen Feuerwehreinsatz gab es Samstag früh in einer Hähnchenmastanlage in Mockrehna. Der Alarm war gegen 3.20 Uhr ausgelöst worden. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute in der Anlage in der Straße Am Stich fanden sie eine stark verrauchte Halle vor. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der Steuerkasten an einem Gasstrahler abgebrannt war, Ursache war offensichtlich ein technischer Defekt.

Ausbreiten des Brandes verhindert

Schnell stellten sie die Gaszufuhr zum Gasheizer ab und verhinderten dadurch ein Ausbreiten und Übergreifen der Flamen. Der Schaden begrenzt sich dadurch nach Angaben der Feuerwehr auf die zerstörte Rundsteuerelektronik. Die darüberliegende Decke wurde vorsichtshalber mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Zudem haben die Kameraden die betroffene Halle belüftet.

Alarm erfolgte für Mockrehna , Wildenhain und Torgau

Im Einsatz waren die Feuerwehren Mockrehna und Wildenhain. Der Einsatz konnte gegen 4.15 Uhr beendet werden. Die Feuerwehr Torgau war ebenfalls alarmiert worden, die Kameraden konnten aber noch auf der Fahrt nach Mockrehna wieder umkehren. Die Alarmierung für die drei Wehren durch die Leitstelle war zunächst mit der Information erfolgt, dass die Hähnchenmastanlage brennt.

Von lvz