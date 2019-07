Mockrehna

Es war die erste offizielle Amtshandlung in der wohl letzten Sitzung des alten Gemeinderates, die Mockrehnas neue Kämmerin Kirsten Fuhrmann zu absolvieren hatte. Anfang März hatte der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung die Personalie beschlossen. Seit 1. Juli ist die Dommitzscherin nun gemeinsam mit Gisela Loose für die Finanzen der Pumphut-Gemeinde zuständig, die vorläufige Doppel-Besetzung endet mit dem geplanten Ausscheiden der langjährigen Kämmerin zum Jahresende.

Seit 29 Jahren in der Kommunalpolitik

Gemeinsam mit Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) und Hauptamtsleiter Michael Thul ehrte sie am Dienstagabend langjährige Gemeinderäte. Blumen und eine Urkunde des Sächsischen Städte- und Gemeindetages gingen an Bernhard Wagner, Dieter Jentzsch und Bernd Haubus (alle CDU). Alle drei sind seit 29 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv, stellten sich Ende Mai erneut zur Wahl und sind auch im nächsten Gemeinderat wieder vertreten.

Schweigeminute für Dietmar Kloß

Die Ehrung wäre wohl auch Dietmar Kloß zuteil geworden. Der Schönaer engagierte sich seit 1990 auf Orts- und Gemeindeebene. Dietmar Kloß ist Ende Mai im Alter von 66 Jahren nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Der Gemeinderat ehrte ihn zu Beginn seiner Sitzung mit einer Schweigeminute.

Von ka