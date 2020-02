Mockrehna entscheidet über neues Angebot von EnviaM

Mockrehna

Mockrehna bekommt auch die nächsten Jahre Geld von der Envia (EnviaM). Der Stromversorger kann mit der Gemeinde einen neuen Stromkonzessionsvertrag abschließen. Mit einem Beschluss hat dafür am Dienstagabend der Gemeinderat den Weg geebnet.

Aktueller Vertrag läuft bis 2021

Der aktuelle Kontrakt, der seit 1. Januar 2002 gilt, läuft noch bis 31. Dezember 2021. 2018 hatte die Gemeinde ein Interessensbekundungsverfahren durchgeführt. Neben EnviaM gab es weitere vier Interessenten, die dann allerdings zurückzogen. Weil viele Verträge in zwei Jahren enden, „sind wir frühzeitig auf die Gemeinde zugegangen“, so Riedel. Neben Wegerecht und Anschlusspflicht sind in dem Papier auch zulässige Nebenleistungen vereinbart wie: Preisnachlass auf Netznutzung für kommunale Abnahmestellen, Folgepflichten und Folgekosten – EnviaM übernimmt 100 Prozent; 5 statt bisher 3 Jahre Gewährleistung bei Baumaßnahmen.

Konzessionsabgabe in letzten Jahren gestiegen

Der über 20 Jahre laufende Stromkonzessionsvertrag, so erläuterte Konrad Riedel vom Konzessionsmanagement von EnviaM, gibt dem Energiedienstleister unter anderem die Erlaubnis zur Nutzung der öffentlichen Wege und Straßen in der Kommune, um Stromleitungen zu verlegen und zu betreiben. Als Gegenleistung erhält die Kommune jährlich eine Konzessionsabgabe. In Mockrehna waren dies im Jahr 2018 rund 129 400 Euro. Im Gegensatz zum allgemeinen Trend sei hier in den letzten Jahren ein „erfreulicher Zuwachs zu verzeichnen.“ Ob das so bestehen bleibe, sei aber unklar, so Riedel. Die EnviaM-Gruppe investiert fortlaufend in die Infrastruktur der Kommune.

Mit Mitgas hat die Gemeinde einen weiteren Konzessionsvertrag Gas. Laufzeit hier: 1. März 2016 bis 29. Februar 2036.

